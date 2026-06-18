Systemutvecklare med kravprofil
Transportstyrelsen / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2026-06-18
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Hos oss värdesätter vi personer som är nyfikna, ansvarstagande och lösningsorienterade. Våra system stödjer viktiga samhällsprocesser och används av både interna och externa användare. Det ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, stabilitet, spårbarhet och förvaltningsbarhet.
Vi söker nu en systemutvecklare med kravprofil som vill arbeta i ett agilt utvecklingsteam där kravarbete, verksamhetsförståelse och kvalitet är en naturlig del av systemutvecklingen. Rollen har sin tyngdpunkt i kravanalys, kravmodellering och att omsätta verksamhetens behov till tydliga, förankrade och testbara krav.
Du arbetar nära både verksamhet och utvecklingsteam. I vardagen innebär det att du behöver kunna förstå regelstyrda processer, fånga behov, formulera user stories och acceptanskriterier samt bidra till att teamet bygger rätt lösning på rätt sätt. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, teknik och kvalitet.
Du blir en viktig kollega i ett befintligt team med utvecklare, scrum master, produktägare och testare. För oss är det därför viktigt att du både kompletterar teamets kompetens och passar väl in i teamets sätt att samarbeta. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och hur väl du bedöms kunna bidra till teamets gemensamma arbetssätt och arbetsklimat.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
driva, samordna och vidareutveckla kravarbete i agila utvecklingsteam
analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till tydliga krav, user stories och acceptanskriterier
arbeta med kravmodellering, processkartläggning, backlogg och uppföljning i Azure DevOps eller motsvarande verktyg
säkerställa spårbarhet mellan verksamhetsbehov, krav, utvecklingsuppgifter, test och leverans
facilitera dialoger, workshops och avstämningar med verksamhet, produktägare, utvecklare, testare och andra intressenter.
Du måste ha
akademisk examen inom it, informatik, systemvetenskap eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av kravanalys, kravhantering eller verksamhetsnära systemutveckling
erfarenhet av att arbeta i eller nära agila utvecklingsteam
erfarenhet av att ta fram, förtydliga och följa upp krav, user stories eller acceptanskriterier
erfarenhet av att samarbeta nära verksamhet, produktägare och andra utvecklare
förståelse för hela utvecklingsprocessen från behov och krav till test, leverans och förvaltning
erfarenhet av Azure DevOps eller motsvarande verktyg för krav, ärenden och uppföljning
god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
kravarbete i verksamhetskritiska, regelstyrda eller offentliga verksamheter där kvalitet och spårbarhet är särskilt viktigt
kravmodellering, processkartläggning eller annan strukturerad analys av verksamhetsprocesser
IREB-certifiering eller annan dokumenterad kompetens inom kravhantering
Scrum master-roll, facilitering eller annan ledande roll i agila team
testledning, agil test, integrationstester eller annan erfarenhet som stärker kravens kvalitet och verifierbarhet.
Vi vill att du
är analytisk och har förmåga att förstå både verksamhetens behov, regelverk och tekniska förutsättningar
är strukturerad och tar ansvar för tydlighet, spårbarhet och kvalitet i det du levererar
är kommunikativ och kan skapa samsyn mellan personer med olika roller, perspektiv och kunskapsnivåer
är trygg i att leda samtal, ställa förtydligande frågor och driva frågor framåt utan att tappa helheten
är prestigelös, hjälpsam och har lätt för att samarbeta med både kollegor, utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Placering inom annat område eller enhet kan komma att bli aktuell.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Daniel Bergström på daniel.bergstrom@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Andrzej Wojtczak nås via vår växel på 0771-503 503. Frågorna kommer främst att besvaras från och med v.30.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummerTSG 2026-5932.Vi behöver din ansökan senast den 9 juli 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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784 32 BORLÄNGE Kontakt
Sektionschef
Daniel Bergström 0104957863 Jobbnummer
9970188