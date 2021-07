Systemutvecklare med intresse för processeffektivisering - Polismyndigheten, IT-avdelningen - Elektronikjobb i Stockholm

Polismyndigheten, IT-avdelningen / Elektronikjobb / Stockholm2021-07-07Polisens IT-avdelning ska inför 2024 leverera effektiva automatiserade/digitala verktyg som stödjer våra processer. I detta arbete är vi en grupp drivna utvecklare och teknikspecialister som arbetar agilt nära systemens användare i verksamheten. Vi söker nu en driven systemutvecklare som vill vara med och leverera mot våra mål.Polisens IT-avdelning har nästan 1000 anställda och vi ansvarar för all IT som används av myndighetens ca 34 000 medarbetare. Vårt fokus är att generera stor verksamhetsnytta - med hög utvecklingstakt och modern teknik utifrån agila principer och förhållningssätt. Våra system används dygnet runt, året om.2021-07-07Vi är ett litet team med ett stort uppdrag! Polismyndigheten behandlar omfattande mängder digital information som i förlängningen ska arkiveras eller gallras med hänsyn till lagar och regleringar i vissa fall ska information sparas för all framtid!Dagens lösning för digital arkivering är under utveckling med en satsning på effektivisering för hela myndigheten. Målet är att källsystem ska ha en automatiserad anslutning via standardiserade integrationer, så att dessa kontinuerligt kan avlasta data direkt in i arkivet. Utvecklingen av dessa verktyg kommer göra arbetsmiljön bättre för ett stort antal anställda och ge oss möjligheter att arbeta smartare och effektivare.Du kommer samverka med många olika delar av vår organisation i ditt arbete, både inom IT-avdelningen men även genom täta konstakter med verksamheten. Din förståelse för både teknik och verksamhet kommer att vara avgörande för det resultat och de lösningar som du kommer att hjälpa till att leverera.Hos oss kommer du arbeta med att:kontinuerligt arkivera digital informationskapa egenutvecklade sidotjänster till befintlig IT-lösningbygga integrationer mellan olika systemförvalta och bistå som tredjelinjesupport av det förvaltade systemetdelta i workshops med verksamheten kring ny funktionalitetdelta i krav- och testarbete vid utvecklingbistå och samarbeta med andra utvecklare som ansluter system till arkivetDu drivs av att utveckla bra lösningar som ger stor effekt för verksamheten. Du har enrelevant eftergymnasial eller högskoleutbildning inom IT/programmering, alternativt har god kunskap inom systemutveckling förvärvad genom flera års arbetslivserfarenhet.Du har erfarenhet av:Back-end-utveckling i JavaAtt arbeta med relationsdatabaserAgil metodik tex Scrum, Lean eller KanbanDu har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaMeriterandeHar du en eller flera av följande erfarenheter/kunskaper är det meriterande:Bygge, paketering och driftsättningLinuxIntegrationer via REST/SOAPDockerXMLGroovyFront-end-utvecklingTest- och kvalitetssäkringsarbeteFörvaltning av systemanvända Jira och Confluence i utvecklingsprojektHar jobbat i stora/komplexa IT-organisationer med specialiserade teamSystem för digital arkiveringIntresse av arkivkunskap, Riksarkivet, internationella standardsDu är tekniskt intresserad, nyfiken och bra på att kommunicera och samarbeta med kollegor och verksamhet. Som person är du självgående, flexibel och prestigelös och tycker om att lösa tekniska problem och utveckla i nära samarbete med ditt team. Du är lyhörd och tycker om att dela med dig av dina kunskaper.Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.ÖVRIGTArbetsort: Stockholm, KungsholmenAnställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställningOmfattning: HeltidArbetstid: DagtidTillträde: Enligt överenskommelseVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev som inkluderar efterfrågade kvalifikationer, senast den 13 augusti 2021. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens webbplats.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du kontaktar ansvarig rekryterare Lilian Westin 072-242 62 27.Om du fortsätter din ansökan digitalt kommer din ansökan hanteras via Polisens rekryteringsstöd Visma recruit. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.Varmt välkommen med din ansökan!Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Sista dag att ansöka är 2021-08-13