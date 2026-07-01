Systemutvecklare med intresse för IAM
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-01
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Vill du jobba med att säkra digitala identiteter och behörigheter för framtidens samhällstjänster?
Migrationsverket står inför en omfattande digital transformation där automation, moderna tekniska plattformar och säkra identitetslösningar står i centrum.
Vår IAM-plattform (Identity and Access Management) spelar en avgörande roll i den utvecklingen – och nu söker vi dig som vill vara med och bidra.
Vi har tre dedikerade team som ansvarar för våra identitets- och behörighetstjänster. Som systemutvecklare med fokus på IAM arbetar du med lösningar som gör det möjligt för våra användare att identifiera sig digitalt på ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt.
Tillsammans bygger vi plattformar och tjänster som underlättar för övriga utvecklingsteam, med fokus på användbarhet, säkerhet och långsiktigt hållbara lösningar.
Om rollen
I den här rollen arbetar du nära både verksamheten och den tekniska utvecklingen. Du bidrar med din kompetens inom IAM och samarbetar med utvecklare, arkitekter och säkerhetsspecialister för att ta fram robusta, tillförlitliga och framtidssäkrade lösningar. Du kommer att vara delaktig i design, utveckling och konfiguration av vår IAM-plattform.
Vi använder en modern cloud native-plattform byggd på Kubernetes och Docker. Vår arkitektur utvecklas mot ett löst kopplat, händelsedrivet landskap där vi kontinuerligt förbättrar våra arbetssätt genom automation och DevOps-principer. De flesta av våra egenutvecklade system är skrivna i Java.
Läs mer om hur det är att arbeta på vår IT-avdelning här – Om Migrationsverket Jobba med it
Vem är du?
Du har en bakgrund som systemutvecklare och ett intresse för digital identitet och säker autentisering. Du är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att dela med dig av dina kunskaper. Samtidigt uppskattar du samarbete och ser värdet i att lära av andra.
Du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar, kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har en stark vilja att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Du trivs med att bidra till helheten och har förmågan att se både detaljer och större sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett gott omdöme i komplexa tekniska miljöer är centrala egenskaper.
I rollen som statstjänsteman ställs också höga krav på gott omdöme samt en väl utvecklad säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
Eftergymnasial utbildning inom datavetenskap, programvaruteknik eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av systemutveckling.
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av utveckling inom IAM (Identity and Access Management).
Kunskap om autentiseringsprotokoll, exempelvis SAML2 och OpenID Connect (OIDC).
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Anställningen förutsätter svenskt medborgarskap samt en godkänd säkerhetsprövning.
Anställningsvillkor
Placering: Norrköping
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid, kontorstid.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete finns utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.
Förmåner: Som medarbetare hos oss får du ta del av flera förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv. Läs mer om våra förmåner här – Om Migrationsverket Förmåner och villkor
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Vill du veta mer?
Kontakta enhetschef Ajla Dulic. Kontaktuppgifter finns längre ned i annonsen.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9988167