Systemutvecklare, med inriktning mot automation
2025-10-31
Vi söker Dig som gillar IT och vill arbeta inom världens viktigaste bransch på regionens bästa utvecklingsavdelning. Du har dokumenterad utbildning inom systemutveckling samt ett stort driv att vilja lära nytt. Vill du, med ny teknik, hjälpa och förändra våra verksamheter att bli bättre och effektivare - då är du rätt person att bli en del i Region Örebro läns digitala resa.
Du kommer att tillhöra avdelning Systemutveckling som består av avdelningschef, två enhetschefer och totalt 32 medarbetare. I huvudsak systemutvecklare, förvaltningsledare IT och arkitekter.
Vi sitter i det nybyggda IT-huset i närheten av Stora Holmen. Hos oss hittar du underbara kollegor som alla arbetar med IT-frågor. Lokalerna är ljusa, fräscha och moderna. Som anställd hos oss kan du träna i gymmet som ligger en kort promenad från IT-huset. Du är även varmt välkommen att umgås med kollegorna på något av de trevliga events som vår personalklubb anordnar.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Område IT är en av de största IT-arbetsplatserna i länet med ca 160 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda IT-utvecklingen i Region Örebro län, en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Du kommer i huvudsak att arbeta med automation i olika team och systemutvecklingsprojekt för att förbättra och effektivisera våra verksamheters arbetsprocesser. Du kommer att vara med i hela kedjan från att fånga upp kundens behov till att implementera och realisera en lösning.
Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning. Tillsammans skapar vi ett bättre liv!
Du har akademisk utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en gedigen erfarenhet av systemutveckling i rollen som utvecklare där du arbetat med design, implementering och realisering både utifrån funktionella och icke funktionella krav.
Du skall ha arbetat med utveckling, felsökning och optimering av RPA-flöden. Du har erfarenhet av Manatee, Cuesta, Kibana, Pistia, UIPath och Power Automate.
Du är utåtriktad, tar initiativ och trivs bra att arbeta både självständigt och i grupp. Som person är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har förmågan att kunna sätta sig in i vad verksamheten vill ha samt hungrig att lära dig nya saker. Du har lätt för att samarbeta och du jobbar med helhetssyn utifrån kundens behov och fokus. Du är kommunikativ och kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift.
