Systemutvecklare med inriktning Business intelligence (BI)
2026-02-23
Spännande karriärmöjlighet för dig som BI-utvecklare med expertis inom SQL och databashantering.
Vill du vara en viktig länk i att omvandla data till insikter och bidra till strategiska beslut? Har du en passion för SQL och en djup förståelse för databashantering? Då har vi den perfekta utmaningen för dig! Vi sitter i det trevliga IT-huset i närheten av Stora Holmen. Lokalerna är ljusa, fräscha och moderna. Eftersom vi vet att livet inte bara består av arbete, kommer du att kunna arbeta på distans vissa dagar i veckan. En balans mellan arbete och fritid är viktig.
Som anställd hos oss kan du träna i gymmet som ligger en kort promenad från IT-huset. Du är även varmt välkommen att umgås med kollegorna på något av de trevliga events som vår personalklubb anordnar.
Som BI-utvecklare hos oss kommer du att arbeta med hela kedjan från datainhämtning och transformation till datamodellering och visualisering. Du blir en del av ett kompetent team som brinner för datadrivna arbetssätt och smarta lösningar.
Vi erbjuder:
En modern teknikmiljö och spännande projekt
Möjlighet att påverka arkitektur och arbetssätt
Kompetensutveckling
Ett prestigelöst team där samarbete och utveckling står i fokus
Område IT är en av de största IT-arbetsplatserna i länet med ca 160 medarbetare. Vi ansvarar för att samordna, förvalta och leda IT-utvecklingen i Region Örebro län, en utveckling som berör såväl framtidens vårdinformationsstöd och e-hälsa som administrativa system och infrastruktur. För att kunna möta dessa utmaningar på ett professionellt och effektivt sätt behöver vi ha en bred och hög kompetens och sätta kunden i fokus. Hos oss möter du människor som är engagerade, hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Utveckla och underhålla ETL-processer i SSIS
Strukturera, optimera och modellera data i SQL Server
Skapa och vidareutveckla tabulära modeller (Tabular) i Analysis Services
Bygga användarvänliga rapporter och dashboards i Power BI
Arbeta nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar
Delta i förbättring av plattformar, rutiner och arkitektur inom BI och analytics
Du kommer vara en viktig person i vårt BI-team. Ni arbetar tillsammans som ett team för att gemensamt hitta nya vägar framåt och bra lösningar till kunden. Stor vikt kommer läggas på att fungera väl i gruppen och bidra till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom systemutveckling eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetat med optimering, datalagerdesign och ETL-processer. Ett vinnande koncept är att du har god förmåga att ringa in kundens behov och önskemål, för att omvandla det till en användbar lösning. Du har:
Minst fem års erfarenhet av databasutveckling i Microsoft SQL Server
Minst fem års erfarenhet av förvaltning och felsökning av befintliga datalagerlösningar
Meriterande:
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med realisering av rapporter med hjälp av Power BI, dataintegrationer med hjälp av Microsoft SSIS eller skapande av kuber med hjälp av SSAS-projekt i Visual Studio. Du är bekväm med ett agilt och behovsstyrt arbetssätt enligt Scrum och Kanban.
Du får gärna ha erfarenhet av DevOps/GIT-flöden, DAX, rapporter i Power BI samt datamodellering enligt Kimballs principer (stjärnscheman, dimensions- och faktabaserad modellering)
För att trivas hos oss behöver du motiveras och känna glädje av samarbete - det är något du värdesätter i högt i ditt arbete. Som person tror vi att du är engagerad och ansvarstagande. Tillsammans med teamet vill du utvecklas och hitta bra lösningar till vår kund. Vi samarbetar alltid nära kunden. Det primära språket i kommunikation är svenska. Därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, i både tal och skrift. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Mathias Örneland, Avdelningschef 019-602 6096
Fackliga företrädare:
Vision - Isabell Karlsson, 019-602 2755
SACO - Markus Kihlgren, 0581-855 87 Ersättning
