Systemutvecklare med frontend-fokus
Myndigheten för tillgängliga medier / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-01-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till allas rätt att läsa på sina villkor? Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) söker nu en systemutvecklare med frontend-fokus som vill bidra till myndighetens demokratiska uppdrag.
Om jobbet
Som systemutvecklare hos oss kommer du att bli en del av vår utvecklingsgrupp och arbeta med att vidareutveckla MTM:s medieplattform för anpassning och förmedling av tillgänglig läsning, till exempel genom vårt digitala bibliotek Legimus.
Vi arbetar i små team där agilt arbetssätt, DevOps och innovation är en naturlig del av vardagen. Som frontendutvecklare kommer du att ha ett nära samarbete med vår UX-designer och vår tillgänglighetsexpert för att skapa användarvänliga och tillgängliga gränssnitt. Vi använder aktivt AI-verktyg i vårt arbete, till exempel för utveckling, test och analys, och ser gärna att du har intresse av att utforska och använda sådana verktyg i ditt arbete.
Arbetet omfattar både nyutveckling och förvaltning av MTM:s digitala lösningar, med tyngdpunkt på frontend för webb och mobilapp, användargränssnitt och användarupplevelse. Vid behov kan arbetet även omfatta annan utveckling.
Du kommer att tillhöra enheten IT och system, som i dag består av 18 medarbetare, varav 12 systemutvecklare.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa på sina villkor, genom hela livet. Du utgår från läsarens behov och ser till helheten. Du är samarbetsinriktad, generös med din kunskap, prestigelös och nyfiken på nya utmaningar.
Du skapar användarvänliga, tillgängliga och robusta lösningar och använder moderna verktyg som AI som stöd i ditt arbete. Du uppskattar ett positivt och inkluderande arbetsklimat och har ett flexibelt förhållningssätt till utveckling och förändring i takt med omvärldens behov.
Vi söker dig som har
• universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom systemvetenskap, datateknik, informatik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt något års aktuell erfarenhet av systemutveckling,
eller
• eftergymnasial utbildning, exempelvis yrkeshögskoleutbildning, inom systemutveckling eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt några års aktuell erfarenhet av systemutveckling.
Därutöver krävs
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• frontendutveckling i Vue.js eller liknande ramverk
• tillgänglighetsanpassade gränssnitt (WCAG)
• utveckling av mobilappar, gärna i Flutter eller motsvarande ramverk
• UX-design
• agila arbetssätt
För att lyckas i rollen som systemutvecklare har du god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs med att arbeta självständigt och tar initiativ. Du organiserar och planerar ditt arbete väl mot gemensamma mål.
Om arbetsgivaren
MTM vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och tycker att det är viktigt att varje medarbetare har möjlighet att kombinera arbete och fritid. Vi erbjuder till exempel förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta hemifrån och stor frihet att påverka din egen arbetstid.
På MTM arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Det innebär att du som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar på medborgarnas uppdrag, ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och tills vidare. Den inleds med 6 månaders provanställning. MTM tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.Publiceringsdatum2026-01-02Kontakt
Rekryterande chef, Karl Adam Tiderman karladam.tiderman@mtm.se
Fackliga representanter;
Maria Dahlbeck, SACO, maria.dahlbeck@mtm.se
Meri Stakovska, ST, meri.stakovska@mtm.se
Eventuella frågor besvaras efter 7 januari.Så ansöker du
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 21 januari 2026. Ange diarienummer MTM-P 2026/1 i din ansökan.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Tillgängliga Medier
(org.nr 202100-3591), http://www.mtm.se/ Arbetsplats
Myndigheten för tillgängliga medier Jobbnummer
9668015