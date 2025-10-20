Systemutvecklare med erfarenhet som Lead developer
2025-10-20
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemutvecklare med bakgrund som lead developer till ett agilt DevOps-team. Du blir en central del av ett team som arbetar i nära samarbete med beställare och kravställare, där kompetenser inom krav, test, utveckling och drift samverkar för att skapa hållbara lösningar.
Rollen innebär att du utvecklar nya funktioner i Java, deltar i teknisk design, genomför kodgranskningar och kvalitetssäkrar leveranser. Du leder och vägleder även andra utvecklare och bidrar aktivt till att höja den tekniska nivån inom teamet.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla REST-baserade tjänster i Java
Delta i arkitektur- och designbeslut
Genomföra kodgranskningar och tekniska tester
Utveckla och underhålla automatiserade tester
Bidra till förbättringar i utvecklings- och driftsprocesser
Agera mentor och teknisk ledare i teametKvalifikationer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Minst 5 års erfarenhet av Javautveckling (inom de senaste 8 åren)
Minst 3 års erfarenhet av backendutveckling för REST-baserade tjänster
Minst 3 års erfarenhet av testning av SOAP-tjänster
Erfarenhet av Spring Boot eller Quarkus
Erfarenhet av containerteknik (t.ex. Docker)
Erfarenhet av SQL-databaser
Erfarenhet av testautomatisering
Minst 3 års erfarenhet av arbete i agila team
Erfarenhet av rollen som lead developer
Meriterande
Erfarenhet av Java 17 eller 21
Erfarenhet av XML Signature-testning
Erfarenhet av testhantering i XRay
Erfarenhet av att skapa och förvalta Kubernetes-deployments
Start: 2026-01-07
Längd: Till 2027-01-06
Plats: Sundsvall
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Yahyosaid299@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
857 32 SUNDSVALL Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9565955