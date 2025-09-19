Systemutvecklare med DevOps-ansvar
2025-09-19
Vill du bidra till allas rätt att läsa på sina villkor? Vi söker en systemutvecklare som tar ett tydligt ansvar för vår DevOps-kedja och samtidigt aktivt deltar i den ordinarie utvecklingen av våra tjänster.
Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar.
Om jobbet
Som systemutvecklare med DevOps-ansvar ingår du i vår utvecklingsgrupp och vidareutvecklar MTM:s medieplattform för produktion, distribution och konsumtion av tillgänglig läsning, till exempel strömning av talböcker.
Du samarbetar tätt med systemutvecklare och arkitekter i det dagliga arbetet. Vi arbetar i små, samarbetsinriktade team där agilt arbetssätt, DevOps-kultur och kontinuerlig leverans är vardag. Du har goda möjligheter att påverka teknikval och produktutveckling.
I rollen tar du ledning för hela kedjan från kod till molnmiljö: CI/CD, infrastruktur och drift, övervakning, säkerhet, prestanda och skalbarhet. Parallellt bidrar du i kodbasen med design och implementation i våra olika mjukvarusystem.
Vidare arbetar du både nära interna samarbetspartners på myndigheten samt externa leverantörer och användare av våra produkter och tjänster.
Du tillhör enheten Utvecklings- och förvaltningsstöd. På enheten är vi just nu 18 kollegor, varav 12 systemutvecklare. Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa på sina villkor, genom hela livet. Du utgår från läsarens behov och ser till helheten. Du är samarbetsinriktad, generös med din kunskap, prestigelös och nyfiken på nya utmaningar. För dig är ett positivt och inkluderande arbetsklimat viktigt. Med hänsyn till en förändrad omvärld och användarnas behov är det även viktigt att du välkomnar utveckling, förändring och ett flexibelt förhållningssätt.
Vi söker dig som har
• Några års aktuell arbetserfarenhet av systemutveckling
• Aktuell erfarenhet av DevOps-arbete
• Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom exempelvis systemvetenskap, högskoleingenjör eller civilingenjör alternativt för tjänsten annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med ett par års arbetserfarenhet som systemutvecklare
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av
• C# eller Java
• Design och implementation av CI/CD-flöden (t ex Github Actions, Azure DevOps pipelines och release definitions)
• Azure Cloud eller motsvarande molnplattform
• Databashantering (SQL- och NoSQL-databaser)
• Skript och automatisering
• Övervakning och logghantering
• Säker och kostnadseffektiv konfiguration av infrastruktur i molnet
• Containerisering & orkestrering
• AI-integration i systemlösningar
Du ska även
• ha god samarbetsförmåga och bidra till ett positivt arbetsklimat för att nå gemensamma mål tillsammans med dina kollegor
• kunna arbeta självständigt
• ta egna initiativ samt planera och driva arbetet framåt för att nå resultat
Om arbetsgivaren
MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag - ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare och inleds med provanställning i sex månader.
MTM tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef, Karl Adam Tiderman karladam.tiderman@mtm.se
Fackliga representanter;
Maria Dahlbeck, Saco-S, maria.dahlbeck@mtm.se
Erik Johansson, ST, erik.johansson@mtm.se
Ansökan
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 2025-10-05. Intervjuer planeras i vecka 41-43. Ange diarienummer MTM-P 2025/76 i din ansökan.
