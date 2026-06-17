Systemutvecklare med analytisk profil till avancerad industriplattform
Xamera AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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Just nu söker vi en systemutvecklare med stark matematisk och analytisk profil till ett specialiserat mjukvarubolag i centrala Stockholm. Här arbetar du i ett litet, tajt team som utvecklar och vidareutvecklar en avancerad plattform för samhällskritiska kunder inom bland annat energi, vatten och processindustri. Du kommer in i en miljö med hög teknikhöjd, tydlig struktur och stort ansvar, där ditt arbete gör konkret skillnad för verksamheter som måste fungera dygnet runt.
Om rollen
Som systemutvecklare arbetar du brett med plattformen – från att utveckla nya funktioner och förbättra befintlig kodbas, till att implementera kundspecifika lösningar och optimera prestanda. Du deltar i komplexa installationer i krävande IT‐miljöer och säkerställer tillsammans med kollegor att systemet fungerar stabilt och säkert hos kund.
Rollen innefattar även roterande ansvar för mer avancerad support, där utvecklingsteamet själva äger det man bygger och följer upp buggar, incidenter och förbättringsförslag. Du deltar i återkommande utvecklingsmöten där ni tillsammans löser tekniska knutar, diskuterar arkitektur och planerar nästa steg när något inte fungerar enligt plan. På sikt finns mycket goda möjligheter att växa in i en tung fullstackroll med djup förståelse för både backend, frontend och modell-/analysnära logik.
Vi söker dig som
Är nyexaminerad eller relativt nyexaminerad civilingenjör med inriktning mot exempelvis teknisk fysik, matematik, teknisk matematik, teknisk fysik med tillämpad mekanik, farkostteknik eller datateknik – gärna med en tydlig analytisk inriktning i dina valda kurser.
Har läst tyngre matematiska och analytiska kurser, såsom optimering, linjär algebra och statistik/AI, och inte bara klarat dem utan trivts med nivån.
Har under utbildningen implementerat modeller och algoritmer i kod (inte bara läst teori) och tycker om att angripa komplexa problem strukturerat.
Har programmerat i något eller några språk som C#, Java, Python, R eller JavaScript och känner dig bekväm med att snabbt sätta dig in i nya ramverk och tekniker.
Trivs i ett mindre bolag där man snabbt får stort ansvar, där beslutsvägarna är korta och där du förväntas ta ägarskap för dina uppgifter.
Är ödmjuk, prestigelös och professionell, men trygg i din kompetens och bekväm med att samarbeta nära både kollegor och kunder.
Meriterande
Det är särskilt meriterande om du:
Har fördjupat dig i optimeringsproblem, AI‐modeller, ingenjörsmodeller eller statistiska modeller i projekt eller examensarbete.
Har gjort praktiska projekt där du byggt upp egna pipelines, implementerat modeller och utvärderat resultat mot befintliga lösningar.
Har intresse för eller erfarenhet av analys, data science eller modellering och vill fortsätta i gränslandet mellan systemutveckling och avancerad analys.
Har insyn i eller erfarenhet från samhällskritiska branscher som energi, vatten, processindustri eller life science.
Om företaget och arbetsplatsen
Bolaget är ett litet, specialiserat systemutvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla och leverera sin egen plattform, snarare än att sälja breda konsulttjänster. Du blir del av ett sammansvetsat team där man känner varandra väl, jobbar nära kunderna och har en vardag med både högt teknikinnehåll och mycket ansvar.
Arbetsplatsen präglas av tydlig struktur med tre fasta interna möten per vecka – två kortare daily huddles och ett längre måndagsmöte – där ni delar information, planerar veckan och arbetar proaktivt med att lösa utmaningar. Utöver detta har utvecklingsteamet dedikerade möten för att tillsammans hantera tekniskt svåra frågor. Bolaget befinner sig i en fas där man bygger upp struktur, ledning, ISO‐certifieringar och marknadsföring, vilket ger dig möjlighet att komma in i ett skede där mycket händer och där din röst får genomslag.
Praktisk information
Tjänsten är på heltid och placerad i centrala Stockholm med ett hybridupplägg där teamet normalt arbetar på kontoret tre dagar i veckan. Lön är marknadsmässig och konkurrenskraftig för nyexaminerade civilingenjörer, med möjlighet till löneutveckling när du etablerat dig i rollen. Start sker efter sommaren, med önskat tillträde runt slutet av augusti eller september, enligt överenskommelse.
På grund av uppdragets karaktär och kundernas krav omfattas rollen av bakgrundskontroll och säkerhetsprövning. Du behöver vara medborgare inom EU (t.ex. svenskt + annat EU‐medborgarskap går bra).
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vägen in via Xamera
Rekryteringen sker i nära samarbete med oss på Xamera. Du blir direktrekryterad till bolaget från första dagen, medan Xamera fungerar som stöd genom hela rekryteringen. Vi finns med som bollplank kring roll, förväntningar, lön och uppstart, men din anställning och vardag blir direkt hos kunden.Publiceringsdatum2026-06-17Kontaktuppgifter för detta jobb
Mikaela Magnusson E-postadress: mikaela.magnusson@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7820354-2057454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Funckens gränd 1 (visa karta
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111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9967873