Systemutvecklare med AI-kompetens, Stockholm/Kalmar
2025-09-22
Professional Galaxy söker 2 Systemutvecklare med AI-kompetens för konsult uppdrag i Stockholm eller Kalmar enligt nedan:
Kompetens krav: * Minst 1-3 års erfarenhet av liknande uppdrag inom systemutveckling * Minst 6 månaders erfarenhet av systemutveckling i Java förvärvad inom de senaste två åren * Minst 1 års erfarenhet av systemutveckling i Python (t.ex. TensorFlow, PyTorch, FastAPI/Flask) förvärvad inom de senaste två åren * Minst 1 års erfarenhet av systemutveckling med AI-inriktning (maskininlärning) inklusive språkmodeller förvärvad inom de senaste två åren * Minst 6 månaders erfarenhet av integration av Large Language Models (LLMs) via REST-API:er (t.ex. OpenAI, Mistral) förvärvad inom de senaste två åren * Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig * Krav på Svenska: Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på Svenska
Meriterande kompetens: * Erfarenhet av moderna frontendramverk (Vue/React/motsvarande) i syfte att omsätta tekniska lösningar i visningsbara gränssnitt * Erfarenhet av RAG (retrieval-augmented generation) och tekniker som LangChain och LlamaIndex * Erfarenhet av att ta fram prototyper/MVP:er som visar affärsvärde * Erfarenhet av prompt engineering, modellfinjustering (fine-tuning) och utvärdering av AI-modellers beteende * Erfarenhet av utvecklingsverktyget IntelliJ eller likvärdigt * Erfarenhet av Quarkus * Erfarenhet av att jobba med enhetstestning och/eller TDD Uppdrags Period: 2025-10-20 - 2026-04-19, option 3x6 månader Arbetsmodell: Hybrid
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-28

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi hanterar ansökningar och tillsätter uppdrag löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Ritu Sareen, ritu.sareen@progalaxy.se
