Systemutvecklare Java till vår kund i Stockholm

2025-09-03
Vill du bygga smarta API:er och moderna backend-tjänster som gör verklig skillnad för miljontals kunder? Nu har du chansen att vara med och forma nästa generations digitala kundupplevelse.
Vår kund är mitt i en spännande transformation där dem lämnar gamla system bakom oss och bygger upp något nytt: en plattform baserad på moderna, återanvändbara komponenter, affärsflöden och API:er.
Det här gör du som systemutvecklare på Digital Kundupplevelse:
Som utvecklare hos kunden får du en nyckelroll i att utveckla och konsolidera deras backend-tjänster och applikationer för att öka återanvändbarheten och förbättra kundupplevelsen samt bygga upp deras digitala plattform. Hos kunden befinner du dig mitt i ett snabbt växande digitalt landskap där dem utvecklar självbetjäningstjänster och möter deras kunder professionellt och personligt via olika digitala och innovativa alternativ. Det du utvecklar kommer vara oerhört viktigt och synligt för alla miljoner kunder - här kan just du göra skillnad!
Som systemutvecklare hos oss är du med och:
• Bygger moderna lösningar i Java Spring Boot
• Utvecklar robusta REST API:er
• Utvärderar och sätter upp eventdrivna integrationer med Kafka
• Säkerställer hög kvalitet genom CI/CD och automatiserade flöden
• Driftsätter och skalar lösningar på OpenShift
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
