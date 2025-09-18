Systemutvecklare (Java) Nivå 4 Karolinska Universitetssjukhuset
2025-09-18
Plats: Stockholm Omfattning: 100 % Period: 2025-10-07 - 2026-04-07 (förlängning möjlig) Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Om uppdragetKarolinska Universitetssjukhuset söker en erfaren Javautvecklare (nivå 4 - expert) till utvecklarteamet för vidareutveckling av Clinical Data Repository och Vårddataplattformen.
Du blir en viktig del i ett team som arbetar nära verksamheten och ansvarar för att bygga robusta, säkra och hållbara lösningar i en komplex vårdmiljö. Uppdraget genomförs på plats i Stockholm (ingen möjlighet till distans).
Arbetsuppgifter
Utveckling och vidareutveckling av Java-baserade komponenter och tjänster
Bygga och förvalta integrationer mot andra system och plattformar
Design, implementation och testning av nya funktioner
Säkerställa kodkvalitet genom testdriven utveckling, kodgranskning och automatisering
Nära samarbete med utvecklare, produktägare och arkitekter
Kravprofil
Skallkrav:
Akademisk examen inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling med fokus på Java och JVM-baserade ramverk (Spring, Spring Boot, Quarkus)
Minst 3 års erfarenhet av utveckling mot SQL- och/eller NoSQL-databaser
Minst 3 års erfarenhet av utveckling av backend-tjänster och REST API:er
Minst 3 års erfarenhet av arbete med containerplattformar (Kubernetes/OpenShift) samt CI/CD (GitLab CI, Jenkins)
Minst 2 års erfarenhet av arbete med händelsestyrda arkitekturer och integrationsmönster inkl. Kafka eller motsvarande
Börkrav:
Erfarenhet av integrationer/tjänster mot DataLake-tekniker (Hadoop, Spark, Delta Lake) i vård- eller forskningsnära miljö
Erfarenhet av förbättring av utvecklingsprocesser/metodstöd (TDD, automatisering, kodgranskning) i komplexa teammiljöer
Erfarenhet av lösningar med fokus på säkerhet, spårbarhet och regulatoriska krav i vård- eller forskningsnära system (t.ex. logghantering, audit, åtkomstkontroller)
Övrig information
Uppdraget kräver mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Anbud och CV ska vara på svenska.
Ersättning sker per timme. Ersättning
