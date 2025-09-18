Systemutvecklare (Java) Nivå 4 Karolinska Universitetssjukhuset

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-09-18


Plats: Stockholm Omfattning: 100 % Period: 2025-10-07 - 2026-04-07 (förlängning möjlig) Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Om uppdragetKarolinska Universitetssjukhuset söker en erfaren Javautvecklare (nivå 4 - expert) till utvecklarteamet för vidareutveckling av Clinical Data Repository och Vårddataplattformen.
Du blir en viktig del i ett team som arbetar nära verksamheten och ansvarar för att bygga robusta, säkra och hållbara lösningar i en komplex vårdmiljö. Uppdraget genomförs på plats i Stockholm (ingen möjlighet till distans).
Arbetsuppgifter
Utveckling och vidareutveckling av Java-baserade komponenter och tjänster


Bygga och förvalta integrationer mot andra system och plattformar


Design, implementation och testning av nya funktioner


Säkerställa kodkvalitet genom testdriven utveckling, kodgranskning och automatisering


Nära samarbete med utvecklare, produktägare och arkitekter

Kravprofil
Skallkrav:

Akademisk examen inom datavetenskap, systemutveckling eller motsvarande erfarenhet


Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling med fokus på Java och JVM-baserade ramverk (Spring, Spring Boot, Quarkus)


Minst 3 års erfarenhet av utveckling mot SQL- och/eller NoSQL-databaser


Minst 3 års erfarenhet av utveckling av backend-tjänster och REST API:er


Minst 3 års erfarenhet av arbete med containerplattformar (Kubernetes/OpenShift) samt CI/CD (GitLab CI, Jenkins)


Minst 2 års erfarenhet av arbete med händelsestyrda arkitekturer och integrationsmönster inkl. Kafka eller motsvarande


Börkrav:

Erfarenhet av integrationer/tjänster mot DataLake-tekniker (Hadoop, Spark, Delta Lake) i vård- eller forskningsnära miljö


Erfarenhet av förbättring av utvecklingsprocesser/metodstöd (TDD, automatisering, kodgranskning) i komplexa teammiljöer


Erfarenhet av lösningar med fokus på säkerhet, spårbarhet och regulatoriska krav i vård- eller forskningsnära system (t.ex. logghantering, audit, åtkomstkontroller)

Övrig information
Uppdraget kräver mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.


Anbud och CV ska vara på svenska.


Ersättning sker per timme.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9516018

