Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Systemutvecklare Java på uppdrag av vår klient.
Söker nu en Systemutvecklare Java för ett konsultuppdrag hos inom ramavtal Kammarkollegiet IT-konsulttjänster - Delområde 4 Arkitektur och utveckling.
Kunden tvecklar och förvaltar ett flertal system som stödjer myndighetens tekniska tjänster. Utvecklingsarbetet bedrivs i tvärfunktionella och självorganiserande team med ett agilt arbetssätt. För att möta verksamhetens behov och säkerställa fortsatt utveckling och förvaltning av dessa system har kundbehov av att förstärka sina utvecklingsteam med extern kompetens.
Detta är ett konsultuppdrag hos klient, inte en anställning.
Uppdraget Uppdraget avser en (1) fullstack systemutvecklare som ska förstärka utvecklingsverksamhet. Konsulten ska arbeta med både frontend- och backendutveckling inom ramen för företags digitala tjänster och interna system.
Initial placering är i team som ansvarar för system kopplade till företags avdelning för Samhällsplanering. Teamen utvecklar och förvaltar tjänster inom bland annat vattenwebb, klimat- och luftmiljöområdet.
Arbetet bedrivs agilt i självorganiserande team, med daglig ledning av teamcoach. Konsulten förväntas bidra aktivt i teamets gemensamma arbete och i kunskapsdelning.
Arbetsuppgifter omfattar bland annat: -Utveckling och vidareutveckling av webbtjänster och backendfunktionalitet -Deltagande i kravnedbrytning och tekniska lösningsdiskussioner -Utformning och implementering av användargränssnitt -Samarbete med produktägare/beställare och övriga teammedlemmar -Aktiv kunskapsöverföring inom teamet -Företag använder Linux som målmiljö. -Backendutveckling sker med tekniker såsom Java och Python. -Frontendutveckling sker med JavaScript, CSS, QGIS samt övriga relevanta webbtekniker. -Databasplattform: PostgreSQL.
Företag förbehåller sig rätten att placera konsulten i annat team under avtalsperioden utifrån verksamhetens behov.
SKA-krav * Erfarenheten ska avse faktisk och aktiv användning av angivna tekniker i uppdrag. Arbetslivserfarenhet som åberopas för flera krav får överlappa tidsmässigt. Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än tio (10) år.
• Kompetensnivå 4 (9-12).
• Offererad konsult genomföra uppdraget på SMHIs lokaler i Norrköping
• Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av responsiv frontendutveckling med JavaScript och/eller TypeScript samt HTML och CSS. Arbetet ska ha omfattat utveckling av välstrukturerad och underhållbar kod.
• Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av frontendutveckling med React som modernt JavaScript-ramverk/bibliotek.
• Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling av webbtjänster och API:er i Java. Erfarenheten ska avse utveckling och förvaltning av serverkod i produktionsmiljö.
• Obehindrat behärska svenska språket flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska språket.
BÖR-krav * Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling av webbtjänster och API:er i Python.
• Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av användning av Git och GitLab för ärende- och versionshantering samt etablering och användning av CI/CD-pipelines inom teambaserade systemutvecklingsprojekt.
• Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med automatiserad testning av frontend- och/eller backendkod, exempelvis genom enhets- och integrationstester.
• Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med geodata och karttjänster i samband med utveckling av webbapplikationer, exempelvis med stöd av QGIS.
Referens * Till anbudet ska bifogas kontaktuppgifter till en person som kan verifiera att uppgifterna om offererad konsult stämmer. För att referensen ska vara godkänd ska konsulten ha utfört tidigare uppdrag utan större avvikelser avseende kompetens, avtalad tid, och kvalitet.
• Notera: Företag får anges som referens för tidigare uppdrag. Tänk dock på att det kan uppkomma en jävssituation om angiven person deltar i arbetet med den nu aktuella upphandlingen. Kontakta därför tilltänkt referensperson innan anbud lämnas.
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-04-01 - 2027-03-31
Option: 3 x 12 månader
Omfattning: 100 %
Intervju: Konsult ska finnas tillgänglig för digital intervju vecka 11, den 2 och 3 mars
• Distans: Viss möjlighet till distansarbete kan medges efter överenskommelse med företag, förutsatt att verksamhetens behov tillåter det och att konsulten bedöms kunna utföra uppdraget med bibehållen leverans och tillgänglighet.
