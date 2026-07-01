Systemutvecklare Java - utveckla samhällsviktig digital infrastruktur
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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eller i hela Sverige
Vill du utveckla digital infrastruktur som används i hela Sverige?
Brinner du för modern systemutveckling och vill arbeta med teknik som gör verklig skillnad för människor, myndigheter och samhällsviktiga verksamheter? Vill du dessutom vara med och forma framtidens digitala offentliga sektor tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Då kan rollen som systemutvecklare i SDK-teamet på Digg vara något för dig.
Du kliver dessutom in i ett spännande skede. Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten, där vi tillsammans fortsätter arbeta för ett säkert digitalt Sverige för alla.
Om jobbet
Nu söker vi två systemutvecklare som vill vara med och utveckla nästa generation av den nationella infrastrukturen för säker digital kommunikation. Du blir en del av ett erfaret team där utvecklare, arkitekter och verksamhet arbetar nära tillsammans för att skapa säkra, robusta och hållbara lösningar. Kunskapsdelning, kodgranskning och gemensamt problemlösande är en naturlig del av vardagen.
SDK (Säker digital kommunikation) är en nationell digital infrastruktur som används av myndigheter, regioner och kommuner för att utbyta information på ett enkelt, säkert och tillförlitligt sätt. Som systemutvecklare arbetar du med tjänster där höga krav på säkerhet, tillgänglighet och interoperabilitet är en självklar del av utvecklingen. Du bidrar till att infrastrukturen är robust, säker och enkel att ansluta till. Du arbetar genom hela utvecklingskedjan – från utveckling och test till driftsättning och vidareutveckling – och har möjlighet att påverka både tekniska vägval och arbetssätt. Vi tror på styrkan i olika erfarenhetsnivåer och söker därför både dig som har några års erfarenhet av systemutveckling och dig som har arbetat längre inom området.
I jobbet ingår bland annat att:
utveckla och vidareutveckla tjänster, API och komponenter kopplade till SDK
arbeta med backend- och frontendutveckling
bidra till tekniska vägval, arkitektur och lösningsdesign
utveckla och förbättra automatiserade bygg-, test- och leveransflöden
arbeta med deployment och drift i containerbaserade miljöer
analysera, felsöka och åtgärda tekniska problem
bidra till testning, dokumentation och kvalitetssäkring
samarbeta nära kollegor inom utveckling, arkitektur och verksamhet
Vi arbetar bland annat med Java, Quarkus, Spring, JavaScript/TypeScript, Vue, Kubernetes, OpenShift, GitLab och GitHub.
Om dig
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som motiveras av att lösa tekniska utmaningar i en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag. Du är nyfiken, kvalitetsmedveten och tycker om att samarbeta med andra för att hitta de bästa lösningarna. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, bidra med idéer och vara med och påverka. För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper - krav
Erfarenhet av backendutveckling med Java i minst 3 år
Erfarenhet av frontendutveckling, med t ex. Vue, React, Angular i minst 2 år
Erfarenhet av microservicearkitektur
Erfarenhet av Quarkus, Spring Boot, Jakarta EE eller motsvarande Java-ramverk
Erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer
Erfarenhet av automatisering av bygg-, test- och leveransflöden i containerbaserade miljöer, minst 2 år
Erfarenhet av arbete med Kubernetes, OpenShift eller motsvarande containerplattform, inklusive deployment, konfiguration och felsökning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
Erfarenhet av arbete med Git, GitLab samt GitHub
Erfarenhet av certifikathantering
Kompetenser
Samarbetsförmåga
Problemlösande analysförmåga
Flexibel
SjälvgåendePubliceringsdatum2026-07-01Utbildningsbakgrund
Du har en akademisk utbildning inom relevant område eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 18 augusti 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Ann Ragnvaldsson på tel 070 553 77 76. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Digg och PTS blir Digitaliseringsmyndigheten
Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten. Vi samlar kompetens inom digitalisering, digital infrastruktur, data och AI i en gemensam myndighet.
När du söker den här tjänsten blir du en del av den resan. Här får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor bidra till samhällsviktiga frågor, utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma en myndighet som stärker Sveriges digitala framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), https://www.digg.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) Kontakt
Ann Ragnvaldsson +46705537776 Jobbnummer
9986820