Systemutvecklare IT - Trafikverket - Elektronikjobb i Borlänge

Trafikverket / Elektronikjobb / Borlänge2021-04-14Som Systemutvecklare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.Systemutvecklare IT2021-04-14Vi söker dig som har ett brinnande intresse för systemutveckling och vill arbeta i en kreativ organisation där du bidrar till utvecklingen av framtidens transportsystem. Utmaningarna för dig hos oss är till stor del att arbeta med operativt kritiska applikationer. På vår avdelning järnväg arbetar vi med applikationer som har avgörande betydelse för den svenska tågtrafiken vilket ställer höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Du kommer att ingå i ett team som driver dagens och utvecklar framtidens järnvägssystem där du tillsammans med teamet har stora möjligheter att påverka och driva utvecklingen framåt. I rollen arbetar du med hela kedjan från kravfångst till driftsättning där förutsättningen är samarbete i team med ett agilt arbetssätt. Huvudsakligen innebär dina arbetsuppgifter programmering där du designar, utvecklar och testar komponenter och eftersom teamet har ansvaret för sina leveranser kommer ditt bidrag som del av teamet stå i fokus.Övrig informationI det här ärendet 27:2021:081 kommer vi att rekrytera löpande och ansökan är öppen fram till 15 december.I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.Valbara placeringsorter är: Borlänge eller GöteborgVi söker dig somi normala fall kan ha placering på Trafikverkets kontor i Borlänge eller Göteborg.talar och skriver svenska obehindrat.har högskoleexamen om 180 hp med inriktning IT. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet i närtid som vi bedömer likvärdig.har minst två års yrkeserfarenhet av systemutvecklingsarbete i närtid (inom de senaste 3 åren).har erfarenhet av programmering med C# / .NET.Som vår nya kollegahar du god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.är du en initiativtagande person som självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.har du en god samarbetsförmåga och vilja att utvecklas inom rollen.ser du till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:NET CoreAzure DevOpsEnhetstesterMicrotjänster (micro services)WebbutvecklingAngular 2.0 och senare versionerArcGisAnsökanDe frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.Läs mer härTrafikverketFörmåner och balans i livetVaraktighet, arbetstid100% , Heltid - 40 tim/v.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-10-01Trafikverket5691136