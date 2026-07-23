Systemutvecklare/integratör till digitaliseringsavdelningen
Norrköpings kommun / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-23
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VÅR VERKSAMHET
Från 1 juli omvandlades Norrköping kommuns IT-enhet till Digitaliseringsavdelningen. Detta innebär högre förändringstakt, större verksamhetsfokus, innovationsdriven utveckling, högt i tak samt stora möjligheter för kreativitet och agilt arbetssätt.
Arbetsplatsen ligger centralt i Pronovahuset nära Industrilandskapet och Strömmen.
För att lyckas i denna resa behöver vi bli fler medarbetare inom arkitektur och integration som ska hjälpa verksamheterna med tekniken i sin digitalisering.
Vi söker dig med driv, engagemang, intresse för ny teknik samt erfarenhet från integrationsområdet som vill utmanas av en kommun som vill snabbt framåt.
ARBETSBESKRIVNING
Du kommer att ingå i ett team med arkitekter, utvecklare, integratörer samt konsulter som tillsammans skapar förutsättningarna för kommunens framtida digitaliserings-plattform.
Vi är ett framåtlutat gäng och en kommun är en arbetsplats där tempot är högt för de som vill hänga med på resan att påverka kommunens framtida tekniska lösningar.
Exempel på produkter vi arbetar med idag är Tieto Enterprise Application Integration, PhenixID Indentity Provisioning, Microfocus Identity Manager, UiPath Studio. Framöver ser vi produkter som MuleSoft Anypoint/Dell Boomi, redhat open shift, kubernetes samt lösningar inom identitetshantering.
DIN PROFIL
Vi tror din profil är:
minst 3 års högskoleutbildning med datainriktning t.ex. systemvetenskaplig utbildning eller civilingenjör med datainriktning alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt,
minst 2 års erfarenhet och goda kunskaper av applikations- och integrationssystem,
erfarenhet av SQL och relationsdatabaser,
erfarenhet i ett objektorienterat språk, såsom java
skriptningskompetens i VB, shellscript och powershell
förståelse för integrationsarkitektur och förvaltningsbarhet,
kunskaper inom API:er och WebServices (SOAP/REST)
goda kunskaper i både tal och skrift i engelska och svenska språket.
Du är en självgående person som trivs med mycket ansvar. Du arbetar både strukturerat men även med snabba puckar med bibehållet kvalitetsfokus. Arbetet kräver god samarbets- och initiativförmåga.
MER INFORMATION OCH ANSÖKAN
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Fredrik Ekström, enhetschef, mailto:fredrik.ekstrom@norrkoping.se
, 011-15 30 39.
Din ansökan vill vi ha senast 31 augusti.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10010326