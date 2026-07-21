Systemutvecklare inom webb och integration
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en viktig roll i vidareutvecklingen av digitala lösningar inom medicinska diagnostikflöden, med särskilt fokus på genetisk diagnostik. Här arbetar du nära både teknik och verksamhet för att förbättra applikationer som hanterar labbprover, beställningar, rapporter och genomikdata.
Rollen passar dig som trivs i en miljö där datakvalitet, informationsflöden och integration mellan system är centralt. Du är med och konkretiserar tekniska lösningar som stöttar både dataproduktion och hur data kan användas vidare i verksamheten. Det här är ett uppdrag där du får kombinera modern webbutveckling med ett område där rätt lösningar gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu driver teknisk vidareutveckling av webbaserade applikationer för strukturerad hantering av prover, beställningar, rapporter och genomikdata.
Du utvecklar frontendlösningar i moderna JavaScript-ramverk, exempelvis React, med fokus på UI, UX och interaktionsdesign.
Du bidrar i backendutveckling på moderna server- eller molnplattformar, till exempel .NET, Java eller likvärdigt.
Du utvecklar och vidareutvecklar REST-baserade API:er samt arbetar med strukturerad informationshantering i integrationer.
Du samarbetar nära lösningsarkitekter, informationsarkitekter, utvecklingsteam, användare och verksamhetsrepresentanter.
Du deltar i workshops, intervjuer, användartester och andra aktiviteter för att omsätta behov till användbara tekniska lösningar.
Du bidrar till lösningar som stärker datakvalitet, spårbarhet, informationsflöden och vidareutnyttjande av data.
Du arbetar självständigt, koordinerar ditt arbete på hög nivå och hanterar flera arbetsuppgifter parallellt.
KravMinst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemutvecklare i webbaserade lösningar.
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling i moderna JavaScript-ramverk, såsom React eller likvärdigt.
Erfarenhet av arbete med användargränssnitt (UI), användarupplevelse (UX) och interaktionsdesign.
Erfarenhet av nära samarbete med användare eller verksamhetsrepresentanter, till exempel genom workshops, intervjuer, användartester eller liknande aktiviteter.
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av backendutveckling i moderna server- eller molnplattformar, till exempel .NET, Java eller likvärdigt.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med REST-baserade API:er och strukturerad informationshantering i systemintegrationer.
Samlad dokumenterad erfarenhet av att i nära samarbete med lösningsarkitekter, informationsarkitekter, utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter ta fram, vidareutveckla och förvalta tekniska lösningar som stödjer datakvalitet, spårbarhet, integration och vidareutnyttjande av data.
Vana av att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering.
God förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Förmåga att hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
MeriterandeErfarenhet av tekniskt utvecklings- eller förvaltningsarbete inom vårdverksamhet, laboratorienära verksamhet, diagnostikområde eller annan närliggande verksamhet där informationsflöden, datakvalitet och spårbarhet varit centrala delar av uppdraget.
Erfarenhet av containerplattformar som Kubernetes eller OpenShift.
Erfarenhet av CI/CD-lösningar, till exempel GitHub.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103690-2110254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10008516