Systemutvecklare inom verksamhetsnära it-lösningar
2026-05-06
Vi vill bli fler!
På Transportstyrelsens it-avdelning är vi idag cirka 300 anställda samt ett antal konsulter. Vi har en central roll inom Transportstyrelsen och stöder alla avdelningar i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur.
Vi vill nu bli fler anställda och stärka vår egen kompetens inom systemutveckling och långsiktigt hållbara it-lösningar. Därför vill vi att just du kommer till oss, som anställd, och hjälper oss med vårt samhällsuppdrag.
Här får du chansen att arbeta med unika system som verkligen har betydelse för samhället, nu och i framtiden. Våra system stödjer viktiga samhällsprocesser och används av både interna och externa användare. Det ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, stabilitet och förvaltningsbarhet.
Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltagna semesterdagar och lediga klämdagar.
Ditt framtida arbete
I rollen som systemutvecklare på Transportstyrelsen utvecklar du effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället. Du arbetar med verksamhetskritiska system inom våra kärnområden, där stabilitet, kvalitet och långsiktig förvaltningsbarhet är avgörande.
Du arbetar brett i utvecklingskedjan - från kravförståelse, teknisk design och implementation till kodgranskning, integrationer, test, migrering och vidareutveckling av befintliga system. Rollen passar dig som trivs nära både teknik och verksamhet och som vill bidra till lösningar som fungerar över tid.
Inom området finns komplex affärslogik, många integrationer och system som behöver utvecklas och förvaltas på ett hållbart sätt. Det ger dig en utmanande och omväxlande vardag där du får använda din tekniska erfarenhet för att skapa verklig nytta.
Du blir en värdefull kollega i ett skickligt agilt utvecklingsteam bestående av utvecklare, scrum master och produktägare. Teamet arbetar nära verksamheten och tar gemensamt ansvar för att utveckla, förvalta och förbättra system som stödjer viktiga samhällsprocesser.
I rollen kan du även komma att:
utveckla och vidareutveckla system inom .NET, C# och SQL
arbeta med både backend och frontend i webbaserade lösningar
utveckla och förvalta integrationer mot interna och externa system
bidra till teknisk design och val av lösningar
arbeta med migrering och modernisering av befintliga system
bidra till god kodstruktur, kodkvalitet och förvaltningsbarhet
delta i kodgranskning och gemensamma tekniska förbättringar
samarbeta nära produktägare, scrum master, utvecklare och andra intressenter
bidra till teamets arbetssätt, kunskapsdelning och gemensamma leveranser
Du måste ha
akademisk examen inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
minst 15 års aktuell arbetslivserfarenhet av systemutveckling
minst 10 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom .NET och C#, varav minst fem år ska avse aktuell erfarenhet från de senaste sex åren
minst 8 års erfarenhet av SQL och relationsdatabaser
flerårig erfarenhet av webbutveckling
flerårig erfarenhet av att utveckla eller vidareutveckla system med integrationer
erfarenhet av både utveckling och förvaltning av webbaserade verksamhetssystem
god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har erfarenhet av
Blazor, Angular eller andra moderna frontendramverk
Entity Framework eller Entity Framework Core
Web API / REST
MVC
integrationer mellan system
migrering av data
förvaltning av verksamhetskritiska system
agila arbetssätt
teknisk design, kodgranskning eller arkitektoniska vägval
arbete i offentlig sektor eller annan komplex verksamhet
att stödja eller coacha andra utvecklare i tekniska frågor
Azure eller annan molnplattform
automatiserad bygghantering, CI/CD eller testautomatisering.
Vi vill att du
har ett stort intresse för it och systemutveckling och vill fortsätta utvecklas inom området
är analytisk och har förmåga att förstå både teknik och verksamhetens behov
tar ansvar för kvalitet, struktur och långsiktigt hållbara lösningar
är öppen, positiv och trivs i en organisation präglad av samarbete, gemenskap, kunskap och glädje
har lätt för att samarbeta med både kollegor och verksamhetsrepresentanter
gärna delar med dig av din kunskap och bidrar till teamets gemensamma utveckling
har ett engagemang och en vilja att utveckla idéer som ger nytta för våra medborgare och användare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intresserad?
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge.
Vi tillämpar normalt provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att säkerhetsprövning kommer att föregå beslut om anställning. Placering inom annat område eller enhet kan vara aktuellt.
Du är välkommen att kontakta sektionschef Daniel Bergström via e-post:daniel.bergstrom@transportstyrelsen.se
Våra fackliga representanter ST, Siv Nederman och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ditt CV och personliga brev märkt med referensnummer TSG 2026-4308.
Vi behöver din ansökan senast den 26 maj 2026. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest. Intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli vår nya kollega!
