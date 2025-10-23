Systemutvecklare inom Tillämpad AI i Göteborg
2025-10-23
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Enheten för ITAT tillhör vårt nya verksamhetsområde Information, Data och AI som huvudsakligen ansvarar för en samordnad, kvalitetssäkrad och effektiv hantering av information, data och AI inom Försäkringskassan men också för att aktivt bidra inom dessa områden till hela offentliga sektorn. Vi ser till att vi har produkter och tjänster för att möjliggöra en datadriven verksamhet och skapar samarbeten med externa intressenter och partners inom AI-området.
Vi söker flera AI-utvecklare som vill bidra till samhällsnytta genom artificiell intelligens, maskininlärning, Python, språkmodeller och dataanalys. Hos oss får du arbeta i en modern teknisk miljö där utveckling, samarbete och ansvar är centrala delar av vardagen.
Machine Learning, Python, Java, AI-engineering, LLM, Dataanalys
Som AI-utvecklare på Försäkringskassan kommer du att ingå i en enhet med uppdraget att utveckla och tillämpa artificiell intelligens i hela organisationen. Du blir en del av vår fortsatta satsning på att skala upp arbetet med AI och stärka hur tekniken används för att skapa värde i verksamheten och för våra medborgare.
Du arbetar med att utveckla, implementera och förvalta lösningar inom maskininlärning, språkförståelse och dataanalys. Arbetet omfattar både modellutveckling och systemintegration i en tekniskt avancerad miljö. Vi använder moderna verktyg som Python, Java, PyTorch, Hugging Face, LangChain och LangGraph för att bygga robusta, driftsäkra och skalbara lösningar.
Miljön bygger på Kubernetes och OpenShift där vi arbetar enligt agila principer med fokus på innovation, kvalitet och långsiktighet. Du samarbetar nära kollegor inom data, arkitektur och verksamhetsutveckling för att säkerställa att våra AI-lösningar är ansvarsfulla, transparenta och bidrar till hållbara resultat.
Vi arbetar med hela spektrumet av AI-tekniker allt från språkmodeller och neurala nätverk till bildanalys och nätverksanalys. För oss är det viktigt att använda rätt teknik vid rätt tillfälle, med hög medvetenhet om säkerhet och etik.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller erfarenheter samt kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av programmering i Python eller Java
• har erfarenhet av att arbeta med tillämpningar inom artificiell intelligens eller maskininlärning
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa problem
• har god kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av arbete med attimplementera språkmodeller eller NLP
• har erfarenhet av utveckling i Git, Bitbucket eller GitHub
• har erfarenhet av DevOps och plattformsutveckling i Kubernetes eller OpenShift
• har en doktorsexamen eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• har erfarenhet av systemadministration och infrastruktur i Linuxmiljöer
• har erfarenhet av GPU-optimering, särskilt med ramverk som vLLM eller Triton
• har erfarenhet av webutveckling, t.ex. Vue eller andra frontend-ramverk
• har erfarenhet av interaktionsdesign.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Arvid Stridfeldt, 010-112 24 26 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Klas Lindblad, 010-113 10 43 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Hillevi Hämäläinen, Saco-S Ann Wiström och Seko Johanna Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndag den 9 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Detta är ett heltidsjobb.
