Systemutvecklare inom Qlik Sense
Avaron AB / Datajobb / Sigtuna Visa alla datajobb i Sigtuna
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sigtuna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i ett viktigt skede där befintliga BI-lösningar ska förvaltas, hållas stabila och successivt avvecklas på ett kontrollerat sätt. Rollen finns i en kommunal verksamhet där flera integrationer och applikationer i Qlik Sense används för att stödja bland annat ekonomi, HR, vård och skola.
Här blir du en nyckelperson i att säkerställa att nuvarande lösningar fungerar som de ska under övergångsperioden, samtidigt som du bidrar till planering, dokumentation och överlämning. Det här är ett bra uppdrag för dig som gillar att kombinera teknisk problemlösning med ansvar i en komplex BI-miljö.
ArbetsuppgifterDu stöttar verksamheten i frågor kopplade till HR-data, HR-siffror och DÅ-rapportering.
Du genomför patchning, underhåll och nödvändiga uppdateringar i befintliga Qlik Sense-lösningar.
Du bidrar i planering och genomförande av avvecklingen av BI-system och tillhörande integrationer.
Du säkerställer att relevanta funktioner fortsätter fungera fram till att de tas ur drift.
Du dokumenterar lösningar, beroenden och viktig information inför avveckling och överlämning.
Du delar kunskap vid behov för att skapa en trygg övergång i den befintliga systemmiljön.
KravMinst 3 års erfarenhet av liknande uppdrag inom förvaltning, underhåll och/eller avveckling av BI-lösningar.
God kunskap och erfarenhet av systemutveckling i Qlik Sense.
God kunskap och erfarenhet av Stratsys.
Erfarenhet av att arbeta i befintliga BI-miljöer med flera integrationer och beroenden.
Förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation och kunskapsöverföring.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117237-2114300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Märsta station (visa karta
)
195 40 MÄRSTA Jobbnummer
10010608