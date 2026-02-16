Systemutvecklare inom .NET och Vue.js
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en systemutvecklare för vidareutveckling av en extern webbplats inom energibranschen. Du blir en del av ett agilt utvecklingsteam som arbetar i projektform och i nära samarbete med kravställare, beställare, utvecklare och testare. Webbplatsen följer ett etablerat designregelverk, vilket innebär att du behöver arbeta strukturerat och anpassa implementationen efter givna riktlinjer.
Utvecklingsmiljö och systemplattform är Microsoftbaserad. Kod, krav och test hanteras i Azure DevOps och källkodshantering sker i Git enligt Git flow.
ArbetsuppgifterVidareutveckla och förvalta funktionalitet på en extern webbplats
Utveckla och integrera REST-baserade API:er i .NET/.NET Core
Bygga och vidareutveckla frontend i Vue.js (v3) med TypeScript/JavaScript
Arbeta enligt agilt arbetssätt i sprintar
Genomföra löpande utvecklartester och bidra till kontinuerlig kvalitetssäkring
Samarbeta tätt med teamet kring krav, prioriteringar och test
KravErfarenhet av REST API
Erfarenhet av .NET Core
Erfarenhet av Vue.js
Erfarenhet av Tailwind CSS eller liknande
Erfarenhet av agilt utvecklingsarbete
Genomför löpande utvecklartester som del av kvalitetssäkring
Obehindrad kommunikation på svenska i tal och skrift
MeriterandeKunskap om CMS
Erfarenhet av API-design med RAML eller OAS
Erfarenhet från energibranschen, gärna elnätsaffären och dess processerSå ansöker du
