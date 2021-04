Systemutvecklare inom Linux till Combitech i Skövde - Combitech AB - Elektronikjobb i Skövde

Combitech AB / Elektronikjobb / Skövde2021-04-06Just nu söker vi på Combitech en systemutvecklare inom Linux med placering i Skövde. Som medarbetare hos oss får du vara med och bidra till ett bättre samhälle samtidigt som du får möjlighet att bredda din yrkeskompetens. Har du tidigare erfarenhet av Linux serversystem? Då kan det vara dig vi letar efter!Din roll som systemutvecklareSom systemutvecklare kommer du vara en del av ett team som till största delen jobbar inhouse på vårt kontor i Skövde. Du kommer vara en del i vårt utvecklingsteam men även arbeta tätt ihop med kunden för att nå projektmålen.I ditt arbete kommer du få hantera en stor bredd på uppgifter, från design och utveckling till att genomföra studier på framtida säkerhetslösningar. Du får vara med och realisera lösningar inom nätverk med mycket höga krav på säkerhet. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.Då hot mot IT-system förändrar sig snabbt arbetar vi för att ständigt ligga steget före. Detta ställer krav på innovation och vilja att testa nya tekniska lösningar. Här har vi som bolag en stor fördel i att vi har en mycket bred kompetens inom säkerhetsfrågor och det händer ofta att vi söker svaren hos andra kollegor på Combitech.Vad kan du tillföra?I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker därför dig som är driven, positiv och entusiastisk.Du har relevanta kompetenser inom härdning av IT-system och förståelse för de mekanismer som en angripare kan nyttja för att penetrera detta.Du har goda kunskaper inom Linux serversystem, Redhat enterprise och Linux/CentOs/SELinux. Förutom det ska du också vara riktigt vass på C++, C, C eller Python och kunna utveckla scriptlösningar under Windows/Linux (ex Bash, Bat, PowerShell).Dina framtida kollegor har alla ett stort intresse för att ta fram innovativa lösningar på komplexa IT-relaterade problem och det är givetvis ett stort plus om du delar den passionen.Många av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess därmed krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.Låter det intressant?Hör av dig till oss eller skicka in din ansökan på direkten. Urvalet sker löpande.KOM OCH GÖR SKILLNADHos Combitech erbjuder vi, utöver spännande och utvecklande kunduppdrag, anställningstrygghet och förmånspaket, samtidigt som du får chans att växa i en företagskultur som uppmuntrar både personlig och professionell utveckling samt balans i livet.Combitech GROW, vårt forskningsbaserade kompetensutvecklingsprogram, ingår som en naturlig del i din anställning. Att vi dessutom är ett stabilt växande och oberoende teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB bidrar såklart också till dina utvecklingsmöjligheter.Hos oss är du med och utvecklar teknikområdet för att möta kraven från framtidens digitala samhälle. Vi har exempelvis många spännande projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också bland annat flygande hjärtstartare som räddar liv, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor på vår webb!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-06Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-25Combitech AB5674464