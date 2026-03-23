Systemutvecklare inom Java EE och Angular
2026-03-23
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av ett agilt leveransteam inom området Säkrad betalning. Uppdraget passar dig som vill arbeta brett med både frontend och backend i en tekniskt komplex miljö där stabilitet, kvalitet och säkra betalningsflöden står i fokus.
Här får du bidra till vidareutveckling av lösningar som används i en samhällsviktig verksamhet. Du arbetar nära teamet och är med och driver utvecklingen framåt i en miljö där samarbete, eget ansvar och hög teknisk nivå är viktiga delar av vardagen.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla systemlösningar inom säkrade betalningsflöden.
Arbeta med både frontend- och backendutveckling i teamets leveranser.
Bidra i ett agilt arbetssätt tillsammans med utvecklare och andra relevanta kompetenser.
Utveckla integrationer och meddelandebaserad funktionalitet kopplad till betalningsområdet.
Vara delaktig i att skapa robusta, hållbara och kvalitetssäkrade lösningar.
KravMinst 4 års erfarenhet av utveckling med Java EE.
Att de 4 åren inkluderar minst 1 års erfarenhet av utveckling med JMS-APIet tillsammans med t.ex. ActiveMQ, IBM MQ eller RabbitMQ.
Minst 1 års erfarenhet av frontend-utveckling med Angular som inkluderar arbete med de senaste versionerna (version 19 eller högre).
Du behöver kunna arbeta på plats två dagar i veckan, och vissa veckor fler dagar vid behov.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling gällande betalningssystem, exempelvis bokföring, kundreskontra, fakturering och integration mot bank.
Erfarenhet av systemutveckling inom statlig myndighet.
Erfarenhet av JBOSS eller Wildfly applikationsserver.
Erfarenhet av att utveckla enhetstester med JUnit.
Erfarenhet av Linux.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
