Systemutvecklare inom identitetshantering
Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi är Göteborg – och vi bygger framtidens digitala samhälle.
Nu söker vi dig som vill utveckla lösningar som gör skillnad, tillsammans med engagerade kollegor som tror på samarbete och ständig utveckling. Bli en del av oss och forma morgondagens Göteborg!
Vårt verksamhetsområde Mjuk infrastruktur befinner sig i en spännande utvecklingsfas.
Vi söker fler kloka och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens digitala stöd för Göteborgs stad.
I den här rollen får du också ett särskilt uppdrag: att vara handledare och bollplank åt en junior utvecklare i teamet. Du blir den som ser till att någon annan får växa – genom parprogrammering, dagliga avstämningar och ett tålmodigt, pedagogiskt förhållningssätt. Det är lika mycket en del av rollen som den tekniska utvecklingen.
Hos oss handlar framgång inte om att veta mest – utan om att tänka tillsammans, utmana med respekt och skapa hållbara lösningar.
Vi är i en förändringsresa på vår enhet och hos oss får du vara med och påverka våra gemensamma arbetssätt. Vi arbetar agilt och tillsammans över gränser för att utveckla och förvalta lösningar som förenklar vardagen – för både medarbetare och förvaltningar/bolag.
Vår digitala infrastruktur sträcker sig från nationella plattformar till egenutvecklade tjänster, och bidrar till ett smartare och mer hållbart Göteborg.
Som Systemutvecklare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att bygga, automatisera och förvalta framtidens identitets- och åtkomstplattform för Göteborgs stads medarbetare och elever.
Du samarbetar nära våra team inom enheten Identitet och åtkomst och bidrar till pågående initiativ för att skapa mer flexibla, automatiserade och högpresterande lösningar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Utveckla/kvalitetssäkra och underhålla nuvarande lösningar
Anpassning/Nyutveckling av funktionalitet utifrån krav från förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad
Anpassning/Nyutveckling med mål att konton och behörigheter till fullo ska spegla en identitets livscykel
Delta i befintliga och kommande utvecklingsprojekt
Handleda och arbeta i par med en junior utvecklare – genom parprogrammering, kunskapsöverföring och kontinuerligt stöd i det dagliga arbetet
Se vår film om hur det är att jobba hos oss:
Göteborg - Min stad - YouTube
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot IT eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av systemutveckling inom IT. Du behöver ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
I rollen som systemutvecklare ska du ha flerårig erfarenhet av:
Utveckling av backend-tjänster (.net, C#)
Microsoft SQL Server
Agil utveckling, Scrum samt DevOps
Förutom ovan har du jobbat i stora komplexa lösningar, med katalogtjänster/LDAP och dataintegrationsflöden vilket gör att du med din erfarenhet kan prioritera och strukturera upp ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Erfarenhet av IAM-lösningar
Powershell
DevOps / CI-CD (Azure DevOps)
Containerisering (Docker, Kubernetes)
Dataintegrationsflöden
Eftersom rollen innebär att handleda en junior kollega ser vi det som en förutsättning att du är pedagogisk, tålmodig och positiv i ditt sätt att förklara och dela med dig av kunskap. Du trivs i rollen som mentor, ger konstruktiv återkoppling på ett sätt som stärker snarare än stressar, och skapar en trygg miljö där det är lika naturligt att fråga som att pröva sig fram.
För att lyckas väl i tjänsten som systemutvecklare behöver du vara en person som är strukturerad i ditt arbete. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt arbetar mot uppsatta mål, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat. Som en del av teamet är du en drivande person som tar initiativ, driver frågor framåt och bidrar i utvecklingen av våra lösningar.
En viktig del i din personlighet är att du är skicklig på att samarbeta där du lyssnar, kommunicerar och löser problem som kan uppstå. Du är skicklig på att kommunicera och anpassa ditt budskap till mottagaren, både i tal och skrift.
Som systemutvecklare hos oss är det viktigt att du har en helhetsförståelse för uppdraget och tjänsterna så att du kan föra en dialog med våra angränsande team och kollegor. Du uppfattar kundens behov och kan tillsammans med ditt team översätta dem till tekniska krav.
Om ossIntraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
ÖvrigtSom medarbetare på Intraservice delar du Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice: Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Vi har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar och undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Enhetschef
Silvia Modin silvia.modin@intraservice.goteborg.se 031-3678366 Jobbnummer
10009832