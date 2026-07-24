Systemutvecklare inom genetisk diagnostik
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får arbeta i en avancerad vård- och forskningsmiljö där teknisk vidareutveckling har direkt betydelse för medicinska diagnostikflöden, med särskilt fokus på genetisk diagnostik. Rollen handlar om att utveckla och vidareutveckla applikationer för strukturerad hantering av labbprover, beställningar, rapporter och genomikdata.
Här är datakvalitet, spårbarhet, informationsflöden och integration mellan system centrala delar av vardagen. Du arbetar nära både tekniska specialister och verksamhetsrepresentanter, och är med och konkretiserar lösningar som stödjer både dataproduktion och vidareutnyttjande av data. Du samarbetar också tätt med andra kompetenser inom samma område, bland annat hälsoinformatik.
Det här är en roll för dig som vill kombinera modern webbutveckling med konkret nytta i en tekniskt och informationsmässigt komplex verksamhet.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar webbaserade applikationer för medicinska diagnostikflöden.
Du driver frontendarbete i moderna JavaScript-ramverk och bidrar till lösningar med hög kvalitet inom UI, UX och interaktionsdesign.
Du arbetar med backendutveckling i moderna server- eller molnplattformar, exempelvis .NET eller Java.
Du designar, vidareutvecklar och integrerar REST-baserade API:er för strukturerad informationshantering mellan system.
Du tar fram tekniska lösningar tillsammans med lösningsarkitekter, informationsarkitekter, utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter.
Du bidrar till lösningar som stärker datakvalitet, spårbarhet, integration och vidareutnyttjande av data.
Du arbetar självständigt och koordinerar arbetet på hög nivå i nära samarbete med både tekniska och verksamhetsnära team.
KravMinst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemutvecklare i webbaserade lösningar. Erfarenheten kan avse frontend, backend eller fullstack, men med tydlig inriktning mot applikationsutveckling.
Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av frontendutveckling i moderna JavaScript-ramverk, såsom React eller likvärdigt.
Erfarenhet av arbete med användargränssnitt (UI), användarupplevelse (UX) och interaktionsdesign.
Erfarenhet av nära samarbete med användare eller verksamhetsrepresentanter, till exempel genom workshops, intervjuer, användartester eller liknande aktiviteter.
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av backendutveckling i moderna server- eller molnplattformar, t.ex. .NET, Java eller likvärdigt.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete med REST-baserade API:er och strukturerad informationshantering i systemintegrationer.
Dokumenterad erfarenhet av att i nära samarbete med lösningsarkitekter, informationsarkitekter, utvecklingsteam och verksamhetsrepresentanter ta fram, vidareutveckla och förvalta tekniska lösningar som stödjer datakvalitet, spårbarhet, integration och vidareutnyttjande av data.
Vana att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering.
God förmåga att arbeta självständigt och hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av tekniskt utvecklings- eller förvaltningsarbete inom vårdverksamhet, laboratorienära verksamhet, diagnostikområde eller annan närliggande verksamhet där informationsflöden, datakvalitet och spårbarhet varit centrala delar av arbetet.
Erfarenhet av containerplattformar som Kubernetes eller OpenShift samt CI/CD-lösningar, till exempel GitHub.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117259-2114292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
10010599