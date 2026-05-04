Systemutvecklare inom AI/ML
Vi söker dig som är en bred systemutvecklare och som trivs i gränslandet mellan utveckling, data engineering och avancerad dataanalys. Hos oss får du arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med utvecklare, verksamhetsspecialister och data scientists, där ni tillsammans skapar lösningar som stärker Skatteverkets digitala förmåga och bidrar till ett tryggt och rättssäkert samhälle. Var med om gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som systemutvecklare inom avancerad dataanalys arbetar du i ett agilt team som tar ansvar för hela livscykeln, från idé och krav till drift och förvaltning. Rollen är bred och varierad, och du förväntas bidra i flera delar av kedjan. Det innebär att du är nyfiken, flexibel och uppskattar att jobba med teknikens hela bredd snarare än att hålla dig till ett snävt specialistspår. Du behöver inte kunna allt, men vara villig att lära dig och bidra brett. Du har erfarenhet av systemutveckling och vill arbeta med fullstack AI-utveckling, har förståelse för eller nyfikenhet på data science-arbete och dataplattformar, trivs i tvärfunktionella team och är van vid agilt arbete, tar ansvar för kvalitet, stabilitet och långsiktig förvaltning samt tycker om att samarbeta, utforska nya angreppssätt och driva utveckling framåt. Miljön vi främst arbetar i är baserad på öppen källkod och byggs internt på Skatteverket.
Exempel på arbetsuppgifter:
utveckling av tjänster, pipelines och komponenter
design och arkitektur av lösningar
förvaltning, felsökning och vidareutveckling av befintliga system
integrationer och mikrotjänster
stöd till och samarbete med data scientists (t.ex.datatillgång, pipelineförbättringar, modellkörningar och plattformskonfiguarion)
CI/CD, DevOps och automatisering
produktionssättning och drift i containerbaserade miljöer
Vi bygger lösningar som bland annat:
generativ AI och textklassificiering
riskvärdering och urval
bildanalys och OCR
Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Du tillhör data- och analyssektionen 1 på it-avdelningen, med placering i Sundbyberg. Resor förekommer till vår systersektion i Visby.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
vara nyfiken, drivande och vilja utvecklas genom att förstå verksamhetens behov och kunna omsätta dem i praktiken.
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
vara analytisk och ha en god förmåga att lösa problem
ha en god samarbetsförmåga och bidra till ett positivt arbetsklimat
ha god kommunikationsförmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
avslutad akademisk utbildning inom systemvetenskap eller motsvarande område, alternativt några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
några års aktuell och relevant erfarenhet av Java
några års aktuell och relevant erfarenhet av ActiveMQ
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av dimensionsmodeller
Det är önskvärt att du har några års aktuell och relevant erfarenhet av att ha jobbat med Mikrotjänster, det är även önskvärt att du har några års aktuell och relevant erfarenhet av dataplattformar, batch - och streaminglösningar.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sundbyberg
)
172 31 SUNDBYBERG
Malin Westlie, Saco malin.westlie@skatteverket.se Jobbnummer
9890475