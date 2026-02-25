Systemutvecklare inom AI driven systemutveckling i Sundsvall
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi är tre team inom produktområde Utveckling som gör Försäkringskassans ca 100 systemutvecklar-team produktivare. De kan fokusera på verksamhetslogik samtidigt som de efterlever och följer krav.
Vi tillhandahåller allt från inköpta till egenutvecklade produkter. Gemensamt är att vi gör utveckling, produktion och support på alla våra produkter.
Digital transformation
Du kommer integrera AI i vår mjukvaruutvecklingsprocess från verksamhetsarkitektur till produktion och support. Driva förändring inom systemutveckling genom användning av moderna AI-verktyg.
Vi har ambitionen att alla team dagligen använder AI-stöd. Du skapar förutsättning för digital transformation och automation av socialförsäkringsbalken. Du leder den tekniska förflyttningen till AI driven systemutveckling.
Du ingår i ett engagerat team som utvecklar och förvaltar en rad stödsystem - både egenutvecklade och standardsystem - som aktivt stödjer Försäkringskassans applikationsutvecklare. Du trivs med att arbeta i team. Ditt arbete kommer att kombinera kodutveckling med produktion och support, där du dagligen har nära kontakt med våra kunder, Försäkringskassans systemutvecklare. Vi arbetar med Windows (klient/server), Linux samt OpenShift. Du kommer att delta i satsningen att utveckla Försäkringskassans målplattform där våra produkter accelererar systemutvecklarnas arbete.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens och erfarenhet inom mjukvaruutveckling
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i tal och skrift.
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap inom AI driven systemutveckling samt AI drivna utvecklingsverktyg och metoder.
• kunskap och erfarenhet inom mjukvaruarkitektur och designmönster.
• erfarenhet inom Machine Learning och Large Language Models.
• erfarenhet av datainsamling, dataanalys och modellträning inom AI driven systemutveckling.
• erfarenhet av digital transformation från verksamhetsarkitektur till produktion.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-25Övrig information
Två tjänster, tillsvidare heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.
Placeringsort: Sundsvall
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Kontaktpersoner
Chef: Magnus Björkman, tel. 010-114 75 11 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Dajana Rojas dajana.rojas@forsakringskassan.se
, 010-113 97 40 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Simo Dzeletovic, Saco-S Mohamed Abu-Torse, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18/3. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning

Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9761841