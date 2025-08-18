Systemutvecklare Industriell IT
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vi arbetar ofta i team med stora industriella omställningar och tekniklösningar som hjälper kunden att producera och ta de bästa besluten för att nå sina mål. Genom AFRY 's verksamhetskunnande inom framförallt processindustri är vi i en ledande position i att erbjuda de bästa lösningarna.
Läs mer om oss och exempel på uppdrag.
Vi söker systemutvecklare som vill vara med och utveckla Industrin! Vi är en bred leverantör med fokus inom Industriell IT och söker fler duktiga och drivna kollegor till vårt team i Luleå för att stötta våra kunder i Norra sverige. Våra applikationer är ofta produktionskritiska och avgörande för våra kunders framgång. Det kan handla om ex. Produktionssystem (MES), Cybersecurity, visaulisering eller kommunikation med utrustning/integration i molnet. Du blir del av ett större team av erfarna kollegor som gärna jobbar tillsammans i en inbjudande atmosfär där vi värdesätter samarbete, lärande och att ha roligt på jobbet.
Som utvecklare har du möjlighet att utvecklas i olika miljöer genom befintliga system kombinerat med den senaste tekniken. Arbetet kan omfatta både uppdateringar av befintliga system och nyutveckling från kravanalys till och idrifttagning. Det finns stora möjligheter att utvecklas och ta karriären dit du vill.
Exempel på arbetsuppgifter:
Teknisk lösningsdesign och förstudie.
Bred systemutveckling; Back/Front-end ramverk, databaser, integrationer och API:er.
Utveckla AFRY 's egna systemplattform samt kundernas specifika lösningar.
Förstå och översätta användarens behov till en lämplig teknisk lösning.
Vi tror att Du är dataingenjör eller civilingenjör inom datateknik eller har skaffat dig motsvarande kunskap.
Du har erfarenhet som Systemutvecklare och att arbeta i projekt med en mix av teknik. Det är meriterande om du har erfarenhet från produktions- och/eller processindustri och ett intresse för att utveckla bra lösningar för användare i den miljön. Du som söker har ett brett tekniskt kunnande och intresse av exempelvis; .NET Fullstack, SQL, Oracle och front-end tekniker m.m. Även meriterande om du har kunskaper i Aveva Pi.
Som person söker vi dig som tycker om problemlösning i kombination med en god känsla för kundservice och variationen som följer i rollen som konsult.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till AFRYs utveckling inom Industriell IT och utvecklas i en kunskapsdriven miljö. Brinner du för teknisk utveckling och arbeta tillsammans för att hitta den bästa lösningen? Vi erbjuder dig ett arbete på en modern arbetsplats där vi gillar att ha roligt på jobbet och ta nya utmaningar .
På AFRY har du även möjlighet att skapa ett hållbart byggande och arbeta i en organisation som skapar verklighet av visioner. Arbetet är omväxlande med stora möjligheter till personlig utveckling.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.
Du är välkommen med din intresseanmälan eller kontakta oss gärna för mer information!
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-08-31, tjänsten tillsätts löpande.
På grund utav sommar och ledighet kommer rekryteringsprocessen att återupptas i augusti månad. Tveka däremot inte att skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson för frågor:
Fredrik Rönnbäck, Gruppchef Industrial IT, fredrik.ronnback@afry.com
Alexander Lundqvist, Rekryteringspartner PIDSE, alexander.x.lundqvist@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
