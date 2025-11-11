Systemutvecklare i Java med fokus på eTjänster och digital signering
2025-11-11
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som vill vara med och bygga moderna, säkra och användarvänliga eTjänster för de som bor och verkar i Göteborg.
Du kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av digitala lösningar med fokus på digital signering och komplexa tjänsteflöden - som förenklar och förbättrar vardagen för tusentals göteborgare.Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av ett engagerat team inom Göteborgs Stad Intraservice där vi tillsammans utvecklar och förvaltar eTjänster och stödsystem för stadens verksamheter. Applikationerna vi utvecklar är i huvudsak javabaserade webblösningar, realiserade som portlets (JSR-286) i WebSphere Portal (HCL Digital Experience), men vi satsar också på mikrotjänster i en containerbaserad miljö (OpenShift).
Du arbetar med både nyutveckling och vidareutveckling av applikationer - med fokus på digital signering (BankID, PKI), säkerhet, API-integrationer och användbarhet. Du har möjlighet att påverka arkitektur, tekniska val och arbetssätt, och arbetar nära verksamheten i en miljö där kvalitet, samarbete och innovation står i centrum. Du blir även en central del i vårt förvaltningsteam för att hantera support och incidenter
I vardagen arbetar vi agilt med testdriven utveckling, kodgranskning och CI/CD med Jenkins, samt verktyg som Maven, Git, Nexus och SonarQube. Vi sätter stort värde på delaktighet och ett gemensamt ansvar för leveransen.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning inom IT/systemutveckling eller motsvarande erfarenhet, och som har:
- - Flerårig erfarenhet av systemutveckling i Java och Spring/Spring Boot
- - Erfarenhet av API-integrationer med REST
- - Erfarenhet av relationsdatabaser, t.ex. Oracle och PostgreSQL
- - God vana av Continuous Delivery och verktyg som stödjer detta (ex. Jenkins)
- - Erfarenhet av versionshantering med Git
- - God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
- - Mikrotjänster, containerteknik (Docker) och OpenShift
- - MongoDB och andra NoSQL-databaser
- - Testdriven utveckling
- - Frontendutveckling i JavaScript/React
- - Portlets och arbete i WebSphere Portal (JSR-286)
- - Erfarenhet av .Net
- - Erfarenhet av agila metoder (gärna som scrum-master)
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är självgående, strategisk och har ett helhetsperspektiv. Du tar initiativ, driver utveckling framåt på ett strukturerat sätt och delar gärna med dig av din kompetens. Du trivs i en agil miljö, är samarbetsinriktad och ser värdet av att skapa lösningar tillsammans med andra.
Vill du vara med och bygga ett digitalt Göteborg? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team - där vi tillsammans skapar säkra, effektiva och hållbara digitala tjänster för framtiden. I den här rekryteringen kommer intervjuer att ske löpande. Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
