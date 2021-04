Systemutvecklare i AWS. Uppdrag på ett år - NXT Interim AB - Elektronikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos NXT Interim AB

NXT Interim AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-14Beskrivning av sektion/program/projektVår uppdragsgivares verksamhet kräver mer och fler komplexa IT-lösningar som är en förutsättning för kollektivtrafiken med system och IT-utrustning för exempelvis radio, trafikledning, försäljning, trafikinformation och trygghet.De bygger nu sektion Utveckling och Digitalisering. Sektionen ansvarar för design av IT-lösningar baserade på behov från verksamheten med mål att bli bäst inom digitalisering. Sektionen ansvarar också för att implementera nya arbetssätt och processer för vår agila transformation inom projekt som Big Data, Utveckla nytt biljettsystem, Integrationsplattform, Nya digitala kanaler, Digitala stödsystem till moderna fordon och etablering av DevOps arbetssätt.Beskrivning av uppdragetVår uppdragsgivare bygger nu en egen informations och dataplattform och söker utvecklare som kan förstärka vårt agila team som jobbar med en ny Big Data-plattform (LakeHouse). Du kommer vara med i ett team som består av Lösningsarkitekt, Molnarkitekt, Säkerhetsarkitekt, Tech Lead, Produktägare, AWS experter och andra Utvecklare. Senare också Data Scientists.Plattformen måste hantera stora datamängder och integrera med många lösningar som är beroende av datamängden. Exempelvis ta emot information från tusentals fordon samt allt annat som kan vara relevant för att producera datadrivna beslut och i slutändan ge en miljon människor som reser med oss varje dag en bättre resa.Du har erfarenhet av implementering av serverless code i AWS. Du är även bekväm att skriva kod i olika språk (tex python, java, javascript, C++, SQL). Vi arbetar med en blandning av AWS-molnlösningar och egna implementeringar av Apaches lösningar. Eftersom vi är i ett tidigt stadium i utvecklingen är fokus på att bygga plattformen. Det innebär för närvarande att du måste vara öppen för bredare uppgifter som innebär en del systemutveckling, samt hjälpa oss att förbättra våra processer och arbetssätt.OmfattningStart: 2021-04-19 Slut: 2022-03-31 100% (Heltid - 40h/vecka).Beredskap utöver normal kontorstid kan förekomma. Ersättning utgår.Kravspecifikation Systemutvecklare AWS Nivå 3Obligatoriska krav* Högskoleexamen eller högre i datorrelaterat område* Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att utveckla serverless lösningar i AWS* Minst 5 års arbetslivserfarenhet efter examen* Minst 5 års sammanlagd arbetslivserfarenhet av utveckling med Python, Java 8+, Javascript eller Scala under de senaste 6 åren* Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med strömmande data med Kinesis, flink, kafka och/eller kafka streams* Minst 1 års arbetslivserfarenhet av att jobba med en eller flera av följande Big Data teknologier: Spark, Glue/EMR, HIVE, AthLåter detta intressant?Sök redan i dag så berättar vi mer. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.Vi är verksamma inom HR, IT, och Finans. Vi erbjuder våra konsulter bl a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag.Vi har unikt paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. 20 års erfarenhet inom branschen samt 3000 unika kontakter. Kontor i Stockholm, Malmö, Linköping, Göteborg och KalmarVaraktighet, arbetstidInterim ett år, ev övertid Systemutvecklare AWS Nivå 32021-04-14Interim 1 år, ev övertidSista dag att ansöka är 2021-04-28NXT Interim AB5692352