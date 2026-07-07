Systemutvecklare, Gävle
Lantmäteriet, UIT / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-07-07
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
Utveckling och IT utgör en central del av Lantmäteriets verksamhet och är avgörande för vår långsiktiga utveckling. I nära samverkan med övriga verksamhetsområden arbetar vi med strategiska, taktiska och operativa frågor för att säkerställa att våra tekniska lösningar möter både dagens och morgondagens behov. Vi strävar efter att vara en modern myndighet där teknik och samhällsnytta går hand i hand samtidigt som vi erbjuder en kreativ och välkomnande arbetsmiljö.
Vi har flera stora intressanta och samhällsviktiga utvecklingsprojekt på gång samt en utveckling av myndighetens digitala infrastruktur. Där behöver vi dig som vill vara med och forma framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare hos oss blir du en del av ett team som utvecklar och förvaltar fastighetsbildningens e-tjänster samt interna verktyg för fastighetsinskrivningen. Som en medlem i vårt team kommer du att arbeta agilt och aktivt bidra till effektivisering och förbättringar i utvecklingsprocessen. I teamet delar vi erfarenheter och hjälps åt att lösa problem. Här finns en kultur där dina kunskaper tas tillvara och du erbjuds möjlighet att växa både individuellt och i grupp. Teamet arbetar självständigt och tar ett gemensamt ansvar för planering, prioritering och genomförande av arbetet. Teamet ansvarar för hela utvecklingskedjan, från kravhantering och processanalys till utveckling, test, leverans, drift och förvaltning. Teamet strävar efter att inte ha personberoenden, vilket innebär att vi arbetar tvärfunktionellt och delar på alla arbetsuppgifter. Vi har en tät dialog med verksamheten samt ansvarar för de kontakter som krävs för att driva teamets arbete framåt.
Du kommer att arbeta i en modern utvecklingsmiljö med både backend- och frontend-utveckling, dvs full stack. Backend-utvecklingen sker huvudsakligen i Java/Kotlin med Spring. I frontend sker utvecklingen i React. Driften sker i en modern containerbaserad driftmiljö.
Vi värdesätter kunskapsdelning högt och ser det som en självklarhet att du bidrar till teamets gemensamma arbetssätt, följer etablerade ramverk och aktivt deltar i det kontinuerliga förbättringsarbetet. På samma sätt stöttar teamet dig i din introduktion. Det finns stora möjligheter att påverka sin inriktning och kompetensutveckling.
Trivs du med att arbeta tillsammans med andra? Vill du ta eget ansvar, få möjlighet att påverka och jobba i teknikens framkant med moderna arbetssätt? Då kommer du att trivas hos oss!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT eller på annat sätt erhållit motsvarande kunskaper. Du har även arbetat inom systemutveckling och har erfarenhet av arbete med Frontend-utveckling (React) , Backend-utveckling (Java/Kotlin, Spring) samt Container-teknik.
Det är meriterande om du har jobbat med något av följande:
• Relations- och/eller NoSQL-databaser
• Automatiserad testning
• DevOps-arbete
• Agila arbetsmetoder
För tjänsten krävs god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är kreativ och tänker utanför boxen. Du gillar att arbeta i team, samarbeta och lösa problem tillsammans.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335263-2026-7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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801 82 GÄVLE Arbetsplats
Lantmäteriet, UIT Kontakt
ST inom Lantmäteriet
Joela Ljung stinomlantmateriet@lm.se Jobbnummer
9995886