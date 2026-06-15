Systemutvecklare för underrättelsesystem
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu kreativa systemutvecklare för utveckling av interna system och funktioner, både till vårt kontor i Stockholm. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare hör du till avdelningen för teknik. Avdelningen har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, anskaffar och driftsätter nya system samt sköter vidareutveckling, drift och underhåll av befintliga system, i enlighet med lagar och regler om säkerhetskrav på IT-system.
I rollen som systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling av de interna systemen och funktioner i samråd med verksamheten och användare. Vidare kommer du agera stöd till den dagliga driften och ansvarar för den löpande förvaltningen.
Teamet du kommer att arbeta tillsammans med är ett mellanstort team som arbetar agilt med ett nära samarbete. För att trivas i rollen ser vi att du har ett tekniskt intresse och drivs av att följa med i teknikutvecklingen.
Resor både inom och utom landet kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Minst 4 års akademisk utbildning inom datateknik, datavetenskap eller motsvarande områden
• Goda kunskaper i något objektorienterat språk så som C#, Java eller C
• Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har kunskap eller erfarenhet inom ett eller fler av nedan områden:
• Arbetat i både Windows- och Linuxmiljöer
• Kunskap inom relationsdatabaser eller NoSQL-databaser
• Kunskap i JavaScript, WPF(.NET) eller likvärdiga språk
• Kunskap inom signalbehandling eller dataflödeshantering
• Kunskap inom AI/ML-tekniker
• Kunskap inom programmering mot hårdvarunära tjänster och/eller API:er
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående – Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
• Problemlösande analysförmåga – Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
• Specialistkunskap – Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Denna tjänst kommer antingen placeras i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan eller i sydöstra Skåne. I din ansökan kommer du kunna förtydliga vart du är intresserad av att arbeta. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-07-12
Referensnummer 2026FRA1091-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Python, C#, C , Java, SQL, radio, signalspaning, signalbehandling, fullstack, System developer, System Engineer, myndighet, civilingenjör
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA1091-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Teknik Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9962799