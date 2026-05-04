Systemutvecklare för Cyberoperationer
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker just nu systemutvecklare till avdelningen för cybersäkerhet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som systemutvecklare inriktad på avancerad systemutveckling hör du till en enhet inom avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten
Du blir en del av en grupp som arbetar med att utveckla system för användning inom accessutvecklingskontoret. I din roll följer du hela kedjan - från idé och design till utveckling, leverans, underhåll och avveckling. Det ger dig en helhetsbild där du inte bara bygger lösningar, utan också förstår hur de formas, används och vidareutvecklas över tid.
I takt med att du arbetar med systemen får du möjlighet att sätta dig in i och analysera komplexa samband. Ett viktigt inslag i rollen är en vilja och ett intresse av att lära sig nya saker, samt nyfikenhet att sätta sig in i nya områden och tekniker. Genom egna initiativ, självstudier, kompetensutveckling genom kurser och konferenser samt kontinuerlig utveckling omsätter du dina kunskaper i praktiken och bidrar till att ta fram nya metoder och verktyg.
Arbetet sker nära användarna, vilket ger dig en tydlig koppling mellan det du utvecklar och hur det faktiskt används. Du samarbetar ofta i mindre grupper, där idéer utvecklas tillsammans, samtidigt som det också finns utrymme att driva vissa uppgifter självständigt. Allt detta sker i en miljö där stämningen är prestigelös och där ni aktivt stöttar varandra. Tillsammans arbetar ni mot gemensamma mål, med ett fokus på att få både lösningar och samarbeten att fungera i praktiken.
Resor kan förekomma i tjänsten, såväl inrikes som utrikes.
Du kan
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom datateknik eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer som relevant, alternativt förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
• Några års erfarenhet av systemutveckling
• Goda kunskaper i ett eller flera språk för systemprogrammering, t.ex. Rust, C, C++
• Skriver och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av utveckling för Windows eller Linux/Unix miljö
• Erfarenhet av nätverksprogrammering
• Erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder som automatiska tester och CI/CD
• Kunskap inom algoritmer och datastrukturer
• Kunskap om hur operativsystem är uppbyggda (Windows/Linux internals)
• Kunskap inom IT-säkerhet
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Självgående - Du tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
• Mål- och resultatorienterad - Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
• Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 51 11. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-31.
Referensnummer 2025FRA1484-3.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365) Jobbnummer
9887830