Systemutvecklare / Embedded Specialist - Försvarsindustrin (Stockholm)
2025-09-04
Är du en erfaren systemutvecklare eller embedded engineer med intresse för teknik som gör skillnad på riktigt? Nu har du möjlighet att bli en del av ett säkerhetsklassat uppdrag inom försvarsindustrin där robust teknik, tillförlitlighet och nationell säkerhet står i centrum.
OM ROLLEN:
I denna roll kommer du att arbeta med utveckling och underhåll av mjukvara eller inbyggda system i en avancerad och distribuerad miljö. Beroende på din bakgrund kommer du att bidra inom systemutveckling eller embedded-utveckling - alltid i tätt samarbete med andra tekniska discipliner. Du arbetar med hela kedjan: kravanalys, design, implementation, test och verifiering.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom
SYSTEMUTVECKLING (.NET, C#, JAVA ETC.) ELLER EMBEDDED SYSTEMS (C/C++, RTOS, HW-nära programmering).
Erfarenhet från
REGLERADE BRANSCHER såsom försvar, fordon eller medicinteknik.
God kunskap om
TESTAUTOMATION, CI/CD och gärna Python (meriterande).
Stark kommunikativ förmåga och obehindrad svenska i tal och skrift.
OBSERVERA: EFTERSOM UPPDRAGET ÄR SÄKERHETSKLASSAT KRÄVS SVENSKT MEDBORGARSKAP och att du kan godkännas i en säkerhetsprövning enligt svensk lagstiftning.
VAD ERBJUDER VI?
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi tror på att växa tillsammans genom att erbjuda möjligheter, utveckling och gemenskap.ALTEN verkar inom flera olika branscher, har en stor variation av uppdrag, coachande chefer och utbildning via ALTEN Academy vilket gör att det alltid kommer vara möjligt att utvecklashos oss. Dina önskemål styr din väg framåt.
Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk såsom Women@ALTEN och ALTEN Sports ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för. På ALTEN tycker vi det är viktigt med balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar per år.Hos oss är du ansluten till kollektivavtal ocherbjuds förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom helaproduktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare avKarriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- ochutvecklingsmöjligheter.
