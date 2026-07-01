Systemutvecklare Dynamics (CRM) till JM, Solna
Level Recruitment AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-01
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JM är Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kronor och har cirka 1 800 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.
På JM är du med och driver utvecklingen framåt och tillsammans
bygger vi framtidens samhällen.
Vill du ta en avgörande roll i att vidareutveckla en central CRM-plattform – och samtidigt ha möjlighet att växa mot en mer arkitektnära roll över tid? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som Systemutvecklare inom Dynamics 365 på JM kliver du in i ett centralt systemområde där CRM-plattformen spelar en viktig roll i hela kundresan – från marknadsbearbetning och försäljning till eftermarknad och kunddialog.
Rollen innebär att arbeta med utveckling, vidareutveckling och förvaltning av plattformen i nära samarbete med verksamheten och övriga IT-funktioner. Arbetet sker i en modern Microsoft-miljö där Dynamics 365 kombineras med .NET och Azure-komponenter, och där fokus ligger på att skapa långsiktigt hållbara och affärsnära lösningar.
Arbetet spänner över hela livscykeln – från analys och design till implementation, förvaltning och vidareutveckling – där rollen bidrar till såväl stabil drift som utveckling av nya funktioner och tekniska vägval. Parallellt arbetar organisationen kontinuerligt med att vidareutveckla både plattformen och arbetssätten, bland annat genom ökat fokus på integrationer och utforskning av nya teknologier såsom generativ AI i utvecklingsprocessen.
Rollen erbjuder även möjlighet att över tid ta ett större tekniskt ansvar och utvecklas mot en mer arkitektnära roll, i nära samarbete med produktägare, verksamhetsnära applikationsspecialister och övriga utvecklare i ett tvärfunktionellt team.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Delta i sprintbaserad utveckling med både nyutveckling och förvaltning
Analysera, designa och implementera lösningar i Dynamics 365 med C#/.NET och Dynamics SDK
Konfigurera och anpassa CRM-funktionalitet
Arbeta med integrationer via REST API:er i samarbete med integrationsfunktion
Felsöka, analysera och hantera buggar och incidenter
Delta i teknisk design och vägval kopplat till plattformens utveckling
Arbeta med säkerhet och behörighetsfrågor i CRM
Bidra till dokumentation, struktur och kunskapsdelning i teamet
Stötta juniora kollegor vid behovProfil
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Har erfarenhet av .NET-utveckling i produktionsmiljö
Har arbetat praktiskt med Microsoft Dynamics 365 CRM
Har erfarenhet av Dynamics SDK samt god förståelse för datamodell och säkerhetsmodell
Har erfarenhet av integrationer via API:er och arbete med integrationslösningar
Har erfarenhet av Power Platform (t.ex. Power Apps, Power Automate) samt arbete med integrations- eller molnbaserade lösningar i Azure
Har erfarenhet av agila arbetssätt (Scrum/Kanban)
Har förmåga att arbeta med både nyutveckling och förvaltning parallellt
Meriterande: Erfarenhet av Azure-tjänster, CI/CD och DevOps, containerisering eller Kubernetes, arbete med CRM-säkerhet eller governance, erfarenhet av utveckling med AI-verktyg samt erfarenhet från större organisationer med komplexa systemlandskap.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ i ditt arbete. Samtidigt är du samarbetsinriktad och prestigelös, med en vilja att bidra till teamets utveckling genom kunskapsdelning och ett öppet arbetssätt. Du är trygg i din kompetens och trivs i en miljö som är under utveckling, där du får vara med och påverka både teknik och arbetssätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete hos Nordens ledande bostadsutvecklare. Med god lönsamhet har vi varit drivande i att utveckla bostadsmarknaden sedan 1945. En nyckel till framgång är vårt strukturerade arbetssätt som vi etablerat och utvecklat sedan många år tillbaka. Här behöver du inte uppfinna hjulet, men du blir en viktig del i att ständigt utveckla det. Här finns förutsättningarna för dig att växa både i din yrkesroll och i din kompetens.
Hos oss är du med och påverkar hur framtidens samhällen utformas. Här värdesätter vi din kompetens och ditt bidrag och vi arbetar långsiktigt för att främja jämställdhet och mångfald. Vi bidrar till ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där olikheter ses som en styrka. Med människan i fokus, ett inbyggt långsiktigt hållbarhetsarbete och genom ständig utveckling skapar vi boenden och livsmiljöer som lägger grunden till ett bättre liv.
Här på JM är du del av ett team, där din kompetens och ditt bidrag är viktigt för att vi ska fortsätta leverera och bli bättre.
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar JM med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta Rekryteringskonsult Stina Koskijev på 08-120 50 421, eller stina.koskijev@levelrecruitment.se
(vänligen observera att inga ansökningar tas emot via e-post).
När du söker tjänsten får du gärna vara utförlig i ditt CV och tydligt beskriva vad du har arbetat med, vilka tekniker du behärskar samt särskilt lyfta de kompetenser du vill att vi uppmärksammar.
Urvalet av ansökningar sker löpande. Urvalsarbetet påbörjas vecka 33 med tanke hänsyn till semestrar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Level Recruitment AB
(org.nr 556766-4312), https://www.jm.se/
169 75 SOLNA Arbetsplats
JM AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Stina Koskijev stina.koskijev@levelrecruitment.se +460735588921 Jobbnummer
9987871