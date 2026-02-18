Systemutvecklare, Backend & Plattform (C#/.Net)
Var med och utveckla systemen bakom slotmaskiner i världsklass! Vill du arbeta med robusta systemlösningar i en tekniskt avancerad och internationell miljö? Tycker du om backendutveckling och att arbeta nära system och hårdvara?
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment. I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum.
Nu söker IGT i Växjö en systemutvecklare som vill vara med och vidareutveckla plattformen som våra spel körs på.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Detta är en roll där du inte utvecklar själva spelen, utan de tekniska systemen som gör dem möjliga. Som systemutvecklare på IGT arbetar du med backend- och systemnära utveckling i C#/.NET och spelar en central roll i att säkerställa att våra spel körs på en stabil, effektiv och säker plattform.
Du arbetar med den mjukvara som spelen körs i och de underliggande systemen bakom dem, inklusive funktionalitet som kommunicerar direkt med hårdvara. Rollen är bred och varierad, med många parallella uppgifter och ett högt tempo.
Du kommer att:
• Utveckla och vidareutveckla system i C#/.NET
• Arbeta med backend- och systemnära funktionalitet
• Bidra till förbättrad kodkvalitet, struktur och arkitektur
• Samarbeta i ett tekniskt team om 5-7 personer
• Arbeta agilt i en Scrum-light miljö med JiraProfil
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i C# och .NET
• Har stark programmeringsvana och ett genuint teknikintresse
• Trivs med systemnära utveckling och komplex problemlösning
• Är strukturerad och lösningsorienterad
C++ och databaskunskap är meriterande.
Du kan befinna dig tidigt i karriären med stark motivation och teknisk nyfikenhet, eller ha några års erfarenhet, det viktigaste är att programmering är din främsta styrka och att du vill arbeta med system på djupet.
Du behöver vara bekväm med att arbeta i en internationell miljö där engelska är koncernspråk.
Vi erbjuder dig
Hos IGT får du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din kompetens har direkt påverkan på stabiliteten och kvaliteten i de system som driver våra spel globalt. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka och utvecklas.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktanställning hos IGT, tillsvidare eller provanställning.
IGT samarbetar med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på tel: 0733-20 56 35 eller e-post: nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Ansök via länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Ersättning
