Systemutvecklare Afry Trollhättan

Afry AB / Datajobb / Trollhättan
2026-06-24


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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.

Publiceringsdatum
2026-06-24

Beskrivning av jobbet
Är du en utvecklare med erfarenhet av Azure-integrationer och ett intresse för ny teknik? Vi söker dig som vill vara med och utveckla smarta lösningar och skapa värde för våra kunder.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av .NET/C#
• Erfarenhet av molntjänster, gärna Azure
• Erfarenhet av att bygga integrationer, gärna med Azure Integration Services
• God förståelse för SQL, REST API, JSON och XML
• Erfarenhet av versionshantering med Git samt CI/CD-pipelines i Azure DevOps
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet

Det är meriterande om du bor i närheten av Trollhättan, eftersom vi träffas på kontoret några dagar i veckan.

Ytterligare information
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 30 aug
Ansökningar tas emot och granskas löpande. Med anledning av semestertider kommer återkoppling och eventuell vidare process att påbörjas efter semesterperiodens slut.

Har du några frågor? Varmt välkommen att kontakta oss!
Rekryterande chef
Annica Magnusson - annica.magnusson@afry.com

Vi ber er respektera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Afry AB (org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
Afry

Jobbnummer
9977813

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