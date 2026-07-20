Systemutvecklare
Skatteverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-20
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Vill du använda din problemlösningsförmåga och skriva kod som har betydelse för många? Att transformera vår komplexa verksamhet till intuitiva och effektiva lösningar är en del av den kreativa utmaningen och möjliggörs av Skatteverkets ambition att vara i framkant när det gäller teknik, automation och digitala tjänster. Du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan. Upptäck ett mångsidigt uppdrag!
Om jobbet
Som mjukvaruutvecklare på it-avdelningen ingår du i ett agilt utvecklingsteam som levererar lösningar, tjänster och integrationer i samverkan med verksamheten. Arbetet bedrivs med samhällets bästa för ögonen, med kundupplevelsen i fokus och med frekventa leveranser. Vår verksamhet kännetecknas av stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.
I teamet du blir en del av tar ni gemensamt ansvar för både utveckling och förvaltning av våra system, främst i Java. Vi rör oss mot en containerbaserad microtjänstarkitektur där du får arbeta med Docker och Kubernetes. Du utvecklar i både frontend och backend med samma entusiasm, men bidrar också inom andra områden som exempelvis kravställning och testning. Du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet där ni hjälper varandra på ett prestigelöst sätt.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Du ingår i en sektion med ca 25 medarbetare och konsulter på it-avdelningen, med placeringsort Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
relevant högskoleutbildning inom it och aktuell flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
minst tre års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att programmera exempelvis i Java, JavaScript eller C#.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Spring Boot, containerplattformar, systemintegrationer och automattester.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Göteborg (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Jakob Wedman, SACO jakob.wedman@skatteverket.se Jobbnummer
10006841