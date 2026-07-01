Systemutvecklare
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-07-01
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Och dessutom göra det på en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och arbetar tillsammans, då har du kommit rätt!
Som systemutvecklare arbetar du i självdrivande, ansvarstagande och initiativrika agila team. Varje dag inleds med en avstämning där ni tillsammans i teamet går igenom vad ni arbetar med och stämmer av eventuella hinder. Du fortsätter därefter med utveckling – kanske bygger du vidare på en mikrotjänst eller förbättrar ett befintligt treskiktssystem. Du samarbetar senare under dagen med verksamheten för att omvandla behov till tekniska lösningar. Dagen avslutas kanske med att du testar och dokumenterar en ny funktion du byggt. Kanske kikar du också på hur du kan förbättra prestandan i befintligt system – allt med fokus på stabilitet, nytta och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som systemutvecklare ingår det att utveckla och förvalta system både i traditionella treskiktslösningar och i mikrotjänstbaserad arkitektur. Du kommer också att stödja verksamheten vid formulering av krav.
Kompetensutveckling och samarbete med verksamheten gör att hos oss får du möjlighet att utvecklas både inom teknik och våra verksamhetsprocesser.Kvalifikationer
Som systemutvecklare ska du ha
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot systemvetenskap eller dataingenjör, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
ett par års yrkeserfarenhet av systemutveckling i Java
erfarenhet av arbete med relationsdatabaser (MS SQL och/eller IBM Informix) ur ett utvecklarperspektiv
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat med mikrotjänster, REST, erfarenhet av Git och/eller GitLab samt erfarenhet av att dokumentera lösningar på ett systematiskt sätt
Dina personliga egenskaper
Vi vill att du kan arbeta bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan arbeta målfokuserat och har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan också organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du har också förmågan att vara uthållig där du förblir motiverad, trots bakslag och arbetar tills projektet är avslutat.Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du får möjlighet att träna på arbetstid och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har: Förmåner och villkor - Plikt- och prövningsverket
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar en mångfald av sökande med olika bakgrund och vi ser fram emot din ansökan. För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare – på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771), https://pliktverket.se/
Box 31 (visa karta
)
651 02 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefin Hallonsten, Saco-S josefin.hallonsten@pliktverket.se 0771-244030 Jobbnummer
9987557