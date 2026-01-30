Systemutvecklare
2026-01-30
Vill du vara med och utveckla system som får samhället att fungera? Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter teknik och innovation.
Du arbetar med att utveckla valdatasystemet - lösningar som gör verklig skillnad för hela Sverige, samtidigt som du får möjlighet att växa och utvecklas. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar med systemutveckling i ett agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för teamets leveranser samtidigt som ni ser till helheten och bidrar till ett väl fungerande samhälle. Ni har frihet att själva organisera ert arbete i teamet och jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Teamet är tvärfunktionellt och det finns möjlighet att fördjupa sig inom olika områden. Vi har ett långsiktigt uppdrag och satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar med minimerad teknisk skuld. Samhällsnyttan är alltid i fokus.
Vi jobbar med en modern teknikstack där säkerhet ständig är i fokus. Utvecklingsmiljön omfattar bland annat Red Hat OpenShift, Java, Spring Boot och Angular. Du kommer att arbeta med problemlösning och skriva kod som har betydelse för många.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Som systemutvecklare hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna kollegor vilket ger dig goda möjligheter att både bredda din tekniska kompetens och fördjupa din expertis inom specifika områden. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du kommer att tillhöra ett kompetent gäng på It-utvecklingsenhet andra myndigheter med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- ha förmågan att ta egna initiativ, hittar nya lösningar och driver idéer till genomförande
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som systemutvecklare eller liknande roller som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är önskvärt att du har flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med objektorienterat programmeringsspråk. Det är även önskvärt att du har relevant erfarenhet av agila arbetssätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Mattias Langeström (Rekryterande chef) mattias.langestrom@skatteverket.se
