Systemutvecklare - Python
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-15
Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenFör att möta nya elmarknadmetoder för kapacitetsbestämning behöver Svenska kraftnät utveckla nya system för kraftsystemanalys. Under uppdragets gång kommer konsulten att vara en del av ett agilt utvecklingsteam som löpande levererar ny funktionalitet och förbättringar till våra användare. Applikationen som konsulten ska arbeta med är under kontinuerlig vidareutveckling för att möta
verksamhetens behov. Delar av applikationen genomgår också modernisering för att kunna möta morgondagens analysbehov. Detta innebär att man kommer att arbeta både med nya och äldre delar av kodbasen. Exempel på tekniker som används i uppdraget är: C/C++, Python, CMake, Git. Azure DevOps/GitLab, SonarQube, Xray, Artifactory. SQL. Linux RHEL9. Konsulten bidrar med sin kunskap och levererar tillsammans med teamet robusta, användarvänliga, testbara och väldokumenterade lösningar.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att medverka i teamets sprintplanering, ta fram lösningsförslag för programmeringsuppgifterna tillsammans med utvecklingsteamet, implementera förändringarna i applikationens kodbas, skriva lättförstådd kod av hög kvalité, parprogrammering och kodgranskning, skriva enhets- och integrationstester samt att kontinuerligt stämma av arbetet med teamet för att bygga gemensam kunskap.
KompetenskravVi ser att du har erfarenhet av och att det tydligt framgår i ditt CV att du har,
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av professionell systemutveckling varav minst 3 år med Python under de senaste 8 åren. (Kompetensen kan komma att bedömas med hjälp av ett programmeringstest.)
Förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av Linux under de senaste 5 åren.
Mervärdeskrav:
Minst 1 års professionell arbetslivserfarenhet under de senaste 7 åren från elnätsbranschen vilket innefattar TSO eller regionnätbolag
Minst 1 års professionell erfarenhet under de senaste 7 åren av att arbeta med API:er och kommunikationsgränssnitt, såsom REST, FastAPI eller WebSockets.
Minst 1 års professionell arbetslivserfarenhet under de senaste 7 åren av att utveckla säkra autentiseringslösningar mellan front-end och back-end i webbapplikationer, inklusive hantering av tokens, sessionshantering och integration mot standardiserade identitets- och åtkomstprotokoll (t.ex. OAuth2/OpenID Connect)
Minst 1 års professionell arbetslivserfarenhet under de senaste 7 åren av att utveckla, deploya eller drifta applikationer på container-plattformar såsom Red Hat OpenShift och Kubernetes.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 15/6 2026 - 15/6 2028
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts lokaler i Sundbyberg. Distansarbete kan förekomma upp till 50 % av arbetstiden.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se Jobbnummer
9857081