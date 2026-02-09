Systemutvecklare - fullstack/Java
Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity IT Consulting AB i Stockholm
, Sollentuna
, Gävle
, Sandviken
, Örebro
eller i hela Sverige
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Vill du vara med och skapa innovativa lösningar i tvärfunktionella team där ansvar, samarbete och kvalitet alltid står i fokus? Vi söker en erfaren systemutvecklare som kombinerar teknisk kompetens med ett positivt och lagspelande mindset. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett - från analys och design till utveckling, test och driftsättning - i en miljö som värdesätter initiativ, samarbete och långsiktiga lösningar.
Om rollen
I rollen blir du en viktig del av ett team som arbetar "ax till limpa" och ansvarar för hela processen. Du kommer att:
Analysera och designa komponenter med fokus på både teknisk kvalitet och användarvänlighet.
Utveckla, förvalta och testa fullstack-komponenter, både backend och frontend, med noggrannhet och struktur.
Delta i integration, kodgranskning och produktionsuppföljning, och bidra med lösningsorienterat tänkande och samarbetsförmåga.
Aktivt stödja teamets arbete med IT-säkerhet och dela med dig av din erfarenhet för att stärka teamets kompetens.
Du är analytisk och problemlösande, van vid att bygga starka relationer och trivs i team där samarbete, hjälpsamhet och kunskapsdelning är en självklar del av arbetet.Publiceringsdatum2026-02-09Kompetenser
Obligatoriskt:
Minst 8 års erfarenhet av Java-utveckling, inklusive byggstöd, paketering och plattformar för automatisk test och deployment
Minst 5 års erfarenhet av Docker och/eller Openshift
Minst 5 års erfarenhet av Oracle-databaser
Minst 3 års erfarenhet av CI/CD-verktyg, t.ex. Jenkins eller Tekton
Flytande svenska i tal och skrift
Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att ta initiativ i teamets gemensamma arbete
Meriterande:
Erfarenhet av agila team och SAFe
Mikrotjänstarkitektur
Angular och/eller React
Spring & Spring Boot
Om Infinity IT Consulting
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten.
Låter detta som en roll för dig? Skicka din ansökan redan idag!
Placering: Stockholm
Vid frågor kontakta klara.olsson@infinityitc.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity IT Consulting AB
(org.nr 556552-9996) Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB Jobbnummer
9731489