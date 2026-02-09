Systemutvecklare - fullstack/Java

Infinity IT Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-09


Om Infinity IT Consulting

Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.

Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.

Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.

Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.

Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.

Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.

Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!

Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.

Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!

Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.

Vill du vara med och skapa innovativa lösningar i tvärfunktionella team där ansvar, samarbete och kvalitet alltid står i fokus? Vi söker en erfaren systemutvecklare som kombinerar teknisk kompetens med ett positivt och lagspelande mindset. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett - från analys och design till utveckling, test och driftsättning - i en miljö som värdesätter initiativ, samarbete och långsiktiga lösningar.

Om rollen

I rollen blir du en viktig del av ett team som arbetar "ax till limpa" och ansvarar för hela processen. Du kommer att:

Analysera och designa komponenter med fokus på både teknisk kvalitet och användarvänlighet.

Utveckla, förvalta och testa fullstack-komponenter, både backend och frontend, med noggrannhet och struktur.

Delta i integration, kodgranskning och produktionsuppföljning, och bidra med lösningsorienterat tänkande och samarbetsförmåga.

Aktivt stödja teamets arbete med IT-säkerhet och dela med dig av din erfarenhet för att stärka teamets kompetens.

Du är analytisk och problemlösande, van vid att bygga starka relationer och trivs i team där samarbete, hjälpsamhet och kunskapsdelning är en självklar del av arbetet.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Kompetenser
Obligatoriskt:

Minst 8 års erfarenhet av Java-utveckling, inklusive byggstöd, paketering och plattformar för automatisk test och deployment

Minst 5 års erfarenhet av Docker och/eller Openshift

Minst 5 års erfarenhet av Oracle-databaser

Minst 3 års erfarenhet av CI/CD-verktyg, t.ex. Jenkins eller Tekton

Flytande svenska i tal och skrift

Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att ta initiativ i teamets gemensamma arbete

Meriterande:

Erfarenhet av agila team och SAFe

Mikrotjänstarkitektur

Angular och/eller React

Spring & Spring Boot

Låter detta som en roll för dig? Skicka din ansökan redan idag!

Placering: Stockholm

Vid frågor kontakta klara.olsson@infinityitc.se

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Infinity IT Consulting AB (org.nr 556552-9996)

Arbetsplats
Infinity Human Resources Sweden AB

Jobbnummer
9731489

