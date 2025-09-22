Systemutvecklare - Borlänge
2025-09-22
Systemutvecklare - Testautomation (API & integrationer)
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren systemutvecklare med inriktning på testautomation till ett uppdrag inom integrationslösningar och API:er. Rollen innebär att driva utvecklingen av automatiserade testlösningar för att säkerställa kvalitet, stabilitet och tillförlitlighet i komplexa integrationsflöden. Du kommer att arbeta nära kollegor, kunder och ledning, vilket ställer höga krav på kommunikativ förmåga och relationsskapande.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Designa, utveckla och underhålla automatiserade tester för API:er och integrationslösningar
Analysera och kvalitetssäkra integrationer mellan system, inklusive dataflöden
Säkerställa att testautomation integreras i utvecklingsprocessen som en naturlig del av leveransernaKvalifikationer
9-12 års erfarenhet (kompetensnivå 4)
Flerårig dokumenterad erfarenhet av MongoDB i närtid
Certifiering inom testautomation (exempelvis ISTQB Advanced Level - Test Automation Engineer)
Dokumenterad erfarenhet av C# de senaste fem åren
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Relevant erfarenhet från uppdrag som omfattar testautomation i integrationsmiljöer
Uppdrag i närtid med tydlig leverans mot API:er och dataflöden
Start/Längd
Start: 2025-10-08
Längd: till 2026-04-07 (option på förlängning 3+3 månader)
Plats
Borlänge (hybrid, upp till 40 % distansarbete)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
784 34 BORLÄNGE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9521119