Systemutvecklare - Affärskritiska Löne- och HR-system

I rollen som systemutvecklare arbetar du med kärnan i våra HR-lösningar: lönesystemet. Här hanterar vi komplex affärslogik och funktioner som är kritiska för våra kunders verksamhet. Målet är att bygga stabila, moderna system som förenklar vardagen för företag och deras anställda.
Du blir en del av ett utvecklingsbolag där ett 30-tal utvecklare arbetar nära varandra. Här finns gott om bollplank, erfarenhet och tekniskt djup att lära av - en miljö där arkitektur, kodkvalitet och problemlösning står i fokus.
Vi arbetar enligt FaST, ett arbetssätt där team sätts ihop utifrån aktuella features istället för fasta team. När behoven förändras förändras också teamet, det gör att vi kan samla rätt kompetens runt ett problem och arbeta fokuserat tills uppgiften är löst.
Samtidigt har vi en gemensam teknisk riktning och ett nära samarbete mellan utvecklarna, vilket gör att kunskap och ansvar delas över hela organisationen.
För dig innebär det:
Hög autonomi - du har stort inflytande över tekniska lösningar och hur arbetet bedrivs.
Variation - du arbetar med olika kollegor och problem över tid.
Lärandekultur - du rör dig mellan team och breddar din förståelse för hela produktområdet.
Äkta agilitet - vi organiserar oss efter behov, inte efter en fast struktur.
Vår tekniska plattform bygger huvudsakligen på C#/.NET i backend och React eller Aurelia (lite obskyrt - vi vet, och vi jobbar på det) i frontend. Vi har en gemensam teknisk grund och arbetar efter samma övergripande principer, men våra system har också utvecklats under lång tid i takt med att produkten vuxit.
Det innebär att vi ibland balanserar nyutveckling med att förbättra befintliga lösningar och arkitektur. För oss är det en naturlig del av arbetet - att kontinuerligt förenkla, modernisera och göra systemen bättre över tid.
Du kommer också att vara med och påverka hur våra system utvecklas tekniskt framåt.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT - eller motsvarande erfarenhet från arbete med system- eller webbutveckling. Det viktigaste för oss är inte exakt vilken väg du tagit hit, utan att du har en stabil teknisk grund och ett genuint intresse för utveckling.
Hos oss finns det utrymme för olika styrkor. Kanske brinner du mest för frontend, backend eller något däremellan. På sikt förväntar vi oss att du känner dig bekväm att röra dig i hela stacken, men du behöver inte vara en klassisk "fullstackutvecklare" som gör lite av allt - det är helt okej att ha ett tydligt fokus.
Har du erfarenhet av C#/.NET, React eller Aurelia är det såklart ett plus. Samtidigt är det viktigaste att du är nyfiken och har lätt för att sätta dig in i ny teknik. Har du till exempel arbetat med andra språk eller ramverk är det inget hinder - för rätt person är det en kort resa att lära sig nytt.
Vi tror också att du:
Trivs med att samarbeta och lösa komplexa problem tillsammans med andra
Delar kunskap och gärna diskuterar lösningar och arkitektur
Drivs av att utvecklas och ser utmaningar som möjligheter att bli bättre
Kanske vill du på sikt utvecklas vidare inom Hogia - det ser vi som något väldigt positivt.
Är du dessutom pedagogisk och tycker om att bidra till teamets gemensamma framgång, så är du den vi söker.
Hoppa gärna över det klassiska långa personliga brevet. Efter en kort presentation får du gärna istället berätta om något tekniskt problem du varit med och löst - vad som gjorde det svårt och hur du/ni tog er fram till lösningen.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system som gör administration enklare för företag. Vi erbjuder allt från löne- och bokföringsprogram för småföretag till kompletta branschlösningar för bland annat kollektivtrafik, transport, revision och fastighetsförvaltning.
Hogiagruppen består av cirka 30 bolag med tydliga verksamhetsområden, där småskalighet och entreprenörsanda präglar vår kultur. Sedan starten i Stenungsund 1980 har vi vuxit till en privatägd koncern med omkring 650 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.
