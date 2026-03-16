Systemtestingenjör Till Parker
Nexer Recruit AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad teknik där mjukvara, elektronik och verklig maskinfunktion möts - och där du får testa och verifiera kompletta system? Parker Hannifin i Mölnlycke söker nu en Systemtestingenjör som vill vara med och säkerställa kvaliteten i vår innovativa IQAN-produktfamilj - smarta, säkra och användarvänliga styrsystem som gör tunga fordon säkrare, mer energieffektiva och hållbara.
Hos oss får du arbeta nära utvecklingen av produkter där du testar och verifierar hur mjukvara och elektronik samverkar i verkliga maskinsystem. Lösningarna används i allt från materialhantering och skogsbruk till entreprenadmaskiner världen över.
Vad du kommer att göra hos oss
IQAN är vårt elektroniska styrsystem för mobila applikationer, utvecklat med fokus på realtidsprestanda, funktionssäkerhet och användarvänlighet. Systemet är ett komplett ekosystem av styrenheter, displayer och mjukvaruverktyg som används av maskintillverkare världen över. I Mölnlycke utvecklar vi både hårdvara och mjukvara för dessa system och arbetar tvärfunktionellt i nära samarbete mellan utveckling, test och kvalitet.
Som Systemtestingenjör blir du en nyckelperson i att säkerställa att våra produkter fungerar i verkligheten - inte bara i kod. Du arbetar med test och verifiering på systemnivå och analyserar hur mjukvara och elektronik samverkar i ett komplett system innan produkterna når marknaden. Du kommer att arbeta nära mjukvaruutvecklare, hårdvaruutvecklare och andra testingenjörer för att säkerställa robusta och kvalitetssäkrade lösningar som uppfyller höga krav på tillförlitlighet och funktionell säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
• Planera, genomföra och analysera systemtester av mjukvara och elektronik
• Utveckla, bygga och underhålla testutrustning och testriggar för att kunna testa våra styrsystem
• Analysera testresultat från automatiserade tester och bidra till förbättringar i testprocessen
• Arbeta med integrationstester mellan mjukvara, elektronik och kommunikationsgränssnitt såsom exempelvis CAN
• Bidra till utveckling av teststrategier, testmetoder och verifieringsprocesser
• Identifiera, felsöka och analysera buggar samt samarbeta med utvecklingsteamet för att lösa dem
• Säkerställa att testning och dokumentation uppfyller höga kvalitets- och branschstandarder
Arbetet är varierat och kräver både teknisk förståelse och problemlösningsförmåga - du kommer ofta själv behöva analysera hur ett system bäst ska testas och verifieras.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom exempelvis elektroteknik, datateknik eller ett närliggande område och som har erfarenhet av mjukvarutestning i tekniska system. Du har en god teknisk förståelse för både mjukvara och elektronik och trivs i en roll där du arbetar nära verklig hårdvara och systemintegration.
Som person är du analytisk, nyfiken och noggrann, med ett öga för kvalitet och detaljer. Du tycker om att förstå hur hela system fungerar och drivs av att lösa tekniska problem tillsammans med andra. Samarbete är naturligt för dig och du trivs i en miljö där utvecklare, testare och andra tekniska specialister arbetar nära varandra för att skapa robusta och tillförlitliga lösningar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av systemtest eller mjukvarutestning och en grundläggande förståelse för elektronik och inbyggda system. Har du dessutom arbetat med testautomatisering eller automatiserade tester är det en fördel. Erfarenhet av kommunikationsprotokoll som CAN eller Ethernet samt arbete i tekniska utvecklingsmiljöer, exempelvis inom industri eller fordonsrelaterad verksamhet, är också värdefullt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av säkerhetskritiska system eller har arbetat med funktionssäkerhet eller cybersäkerhet. Du behöver också ha flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vill du veta mer?
I den här rekryteringen samarbetar Parker Hannifin med Nexer Recruit och vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Johanna Värmfors johanna.varmfors@nexergroup.com
alt. 0730-821 230 eller Patrik Jensen, Patrik.jensen@nexergroup.com
alt. +46 70 237 57 34
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan med löneanspråk så fort som möjligt!
Om Parker Hannifin
Parker Hannifin är en global ledare inom rörelse- och styrteknologi och finns idag representerad i nästan allt som rör sig - från industriella maskiner och fordon till avancerade lösningar inom clean tech. Med vår breda portfölj av teknologier hjälper vi kunder över hela världen att lösa komplexa tekniska utmaningar och bidra till ett mer hållbart samhälle.
I vår verksamhet i Mölnlycke utvecklar och underhåller vi produkter och mjukvara för inbyggda system i tunga mobila maskiner. Fokus ligger på realtidsstyrning, maskinsäkerhet och cybersäkerhet, och vi arbetar med en mängd olika plattformar och teknologier. Här kan du läsa mer om våra produkter: Parker IQAN - Motion Systems Group Europe | Parker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394368-1895483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Mölnlycke centrum (visa karta
)
435 30 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Nexer Recruit Jobbnummer
9800361