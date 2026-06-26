Systemtestingenjör inom styrsystem - Gripen och framtidens stridsflyg
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2026-06-26
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Vill du vara med och säkerställa såväl säkerhet som prestanda på ett av världens mest avancerande flygsystem - för piloterna och för de uppgifter det löser? Hos oss kombinerar du teknisk bredd med verkligt samarbete och har direkt påverkan på såväl Gripen som framtida flygsystem.
Din roll
Som systemtestingenjör arbetar du med att verifiera och validera styrsystem för avancerade stridsflygsystem. Det är ett uppdrag som kräver analytisk förmåga, noggrannhet och teknisk nyfikenhet. Rollen ger dig insyn i hela kedjan, från krav till verifierat stridsflygsystem.
Konkret innebär det bland annat att du:
Planerar och genomför tester via desktopsimuleringar och i fullskaliga flygsimulatorer - där du som en del av jobbet också ges möjlighet att flyga själv
Analyserar testdata för att säkerställa att styrsystemet är säkert och uppfyller ställda krav
Sammanställer teknisk analys genom formella testrapporter
Utvecklar egna verktyg i Python och andra miljöer för analys och databearbetning
Samverkar med testpiloter och andra teknikdiscipliner i ett flygsäkerhetskritiskt sammanhang
Du blir del av ett sammansvetsat team på 15-18 ingenjörer som kännetecknas av en stark sammanhållning. Här hjälper man varandra, delar kunskap öppet och har högt i tak för att ifrågasätta och testa nya idéer. Det är inte något vi säger - det är något du märker första veckan.
Vi har medvetet byggt ett team med blandade kompetenser och erfarenheter - det gör oss bättre på det vi gör. Vi arbetar i ett högt tempo med täta uppföljningar och värdesätter olika sätt att angripa problem.
Beroende på vad som driver dig finns tydliga vägar framåt:
Testledning - ta ansvar för planering och genomförande av större provprogram
Verktygsutveckling & metodik - specialisera dig på hur provning bedrivs, bygg de verktyg vi alla använder och tillämpa AI där det gör oss smartare och snabbare
Kravhantering & systemingenjörsrollen - gå bredare och djupare i systemförståelsen
Oavsett var du befinner dig i karriären erbjuder vi en tydlig progression från junior till expert, med ett strukturerat ramverk för kompetensutveckling som stöd. Publiceringsdatum2026-06-26Profil
Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör, gärna inom systemteknik, teknisk fysik, maskinteknik, datateknik, flygteknik, medicinteknik eller liknande. Erfarenhetsnivå är inte avgörande - vi värdesätter rätt person framför rätt antal år.
Vi blir extra nyfikna på dig om du känner igen dig i några av punkterna nedan:
Programmering i Python, erfarenhet av Linux, Git, Matlab och LaTeX
Kunskaper inom numeriska metoder och dataanalys
Intresse för eller praktisk erfarenhet av AI och maskininlärning
Flygcertifikat eller ett genuint intresse för flyg
Erfarenhet av kravhantering eller projektledning
Har du inte läst flygrelaterade kurser på universitetet är det inget hinder - vi erbjuder möjlighet till grundläggande utbildning inom exempelvis aerodynamik och flygmekanik.
Som person är du noggrann, kommunikativ och strävar efter att vidareutvecklas genom det dagliga arbetet. Du ska trivas i en miljö där samarbete och ansvarskänsla värderas lika högt som teknisk förmåga. Vi ser gärna att du bidrar till teamet med dina styrkor och delar vårt engagemang för det vi gör tillsammans.
Du är kvalitetsmedveten och bra på att dokumentera och slutföra ditt arbete - flygsäkerhet kräver det. Vi vet också att de bästa lösningarna ofta kommer från den som vågar ifrågasätta gårdagens sanningar för att möta framtidens behov.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9980732