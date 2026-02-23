Systemtestare till stort bolag i Huskvarna
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i
teknikens framkant och bidra till utvecklingen av avancerade system? Nu
söker vi en noggrann och nyfiken systemtestare till en världsledande aktör i
Huskvarna. Här får du möjlighet att arbeta i en högteknologisk miljö med
säkerhetskritiska system i en roll där ditt arbete gör verklig skillnad.
Arbetsuppgifter som junior systemtestare
Som systemtestare blir
du en del av en grupp på ca 20 personer som arbetar med verifiering, kvalificering och integration av komplexa system. Här arbetar man i team med kollegor som är
testingenjörer, systemingenjörer, konstruktörer och projektledare.
I rollen ansvarar du
för att ta fram testplaner, analysera systemkrav och omvandla dem till
testfall. Du kommer att skapa testspecifikationer, genomföra tester och
dokumentera resultaten på systemnivå. Testerna utförs både manuellt och med
hjälp av programmering, främst i Python.
Exempel på
arbetsuppgifter:
Ta fram och analysera
systemkrav och testplaner
Omvandla krav till
testfall och skapa testspecifikationer
Genomföra tester och
analysera resultat
Skriva rapporter på
systemnivå
Arbeta i
kravhanteringsverktyg
Du samarbetar nära
kollegor inom flera teknikområden och har kontakt med olika delar av
organisationen, från utveckling till produktion. Arbetet sker på plats på företaget i
Huskvarna.
I rollen som Systemtestare söker vi
dig som har:
Ingenjörsutbildning
inom elektronik, mjukvara eller fysik
Minst 1 års erfarenhet
av kravhantering, verifiering eller validering
Flytande svenska och
engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om
du har:
Erfarenhet av
säkerhetskritiska system
Programmeringsvana,
gärna i Python
ISTQB-certifiering
eller liknande
För att trivas i
rollen är du noggrann, analytisk och har ett genuint intresse för teknik och
testning. Du är kommunikativ och samarbetar gärna med andra, men har också
förmågan att arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt. Du är en
strukturerad person som gillar ordning och noggrannhet men samtidigt trivs i en
miljö där mycket händer.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden
arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors
liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt
kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom
oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt
hos kundföretaget.
Mer information om kunden ges vid eventuellt intervjutillfälle. Publiceringsdatum2026-02-23Anställningsvillkor
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort:
Huskvarna
Omfattning: Heltid,
dagtid
Lön: Enligt
överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51560_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 01 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com +46709478688 Jobbnummer
9756643