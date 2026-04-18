Systemtestare
Vi söker nu en Systemtestare som vill vara med och säkerställa hög kvalitet i våra system och applikationer. Hos oss får du arbeta nära utvecklare, produktägare och andra intressenter i ett engagerat team där kvalitet och samarbete står i fokus.
Om rollen
Som systemtestare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp tester för att säkerställa att våra system uppfyller uppsatta krav på funktionalitet, prestanda och användarvänlighet. Du blir en viktig del av utvecklingsprocessen och bidrar aktivt till förbättringar i våra test- och kvalitetsprocesser.
Planera och genomföra system- och regressionstester
Ta fram och underhålla testfall och testdata
Identifiera, rapportera och följa upp buggar
Delta i kravgenomgångar och bidra med testperspektiv
Samarbeta nära utvecklingsteam och andra delar av verksamheten
Bidra till förbättring av testmetodik och arbetsprocesser
Vi söker dig som
Har erfarenhet av systemtestning eller liknande roll
Har god förståelse för mjukvaruutvecklingsprocesser
Är analytisk, strukturerad och noggrann
Har god kommunikativ förmåga och trivs med samarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av testverktyg och testhanteringssystem
Kunskap om testautomatisering
Erfarenhet av agil utveckling (Scrum/SAFe/Kanban)
Bakgrund inom IT, systemutveckling eller kvalitetssäkring
Vi erbjuder
En stimulerande roll i ett kompetent och engagerat team
Möjlighet att påverka och utveckla både teknik och arbetssätt
Kompetensutveckling och goda utvecklingsmöjligheter
Flexibla arbetsformer och god balans mellan arbete och fritid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Lilla Bommen 5A (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Experis Kontakt
Elias Nordblad elias.nordblad@manpowergroup.se Jobbnummer
9862583