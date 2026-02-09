Systemtestare
Saab AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-02-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Inom avdelningen FSS - Fighter Simulation and Support Systems för sektionen Secure Support System Platforms, söker vi nu en systemtestare gällande datorplattformar för stöd- och träningssystem.
Som systemtestare hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter inom flertalet områden, bland annat dessa: hårdvara, operativsystem, realtidssystem, drivrutiner, I/O-system, nätverk och informationssäkerhet. Du kommer att få arbeta med test, hantera mycket data och hjälpa till att granska detta, skriva publikationer samtidigt som du kommer att arbeta mot kund där det finns ett behov av att förstå deras behov för att vi ska kunna leverera det som efterfrågas.
Tillsammans med dina kollegor blir du involverad i hela livscykeln, allt från konceptstudier, kravarbete och design till den faktiska implementeringen, fortsatta driften och förvaltningen. Du kommer att ta fram lösningar som kan användas i datorplattformar för både tränings- och stödsystem inom Aeronautics och arbetet sker i nära samarbete med andra avdelningar på Saab samt med företag och myndigheter inom och utanför Sverige.
Din roll
I rollen som systemtestare hos oss ser vi att du är analytisk och har lätt för att förstå och lösa problem. Du kan arbeta både självständigt och i grupp med andra vilket ställer krav på att du är duktig på att kommunicera skriftligt och muntligt, både på svenska och på engelska.
Du är professionell, ödmjuk, inkännande och har förmåga att hantera uppkomna händelser i kombination med ett långsiktigt tänkande. Detta kombinerar du med god samarbetsförmåga och att driva tilldelade uppgifter inom aktuell tidsram.
Utöver de personrelaterade kompetenserna ovan ser vi att du som är aktuell för den här rollen har kunskap om:
* Klient- och serverhårdvara,
* IT security i stort och säkerhetsfunktioner i Windows
* Windows Server och Windows Klient OS
* Powershell och scriptning
För rollen är det även meriterande om du har följande erfarenheter:
* Arbete med primärt Linux
* Infrastrukturtjänster så som autentisering, fillager och databaser
* Större nätverkslösningar, IP-planer etc
* Virtualisering
* Automatiserad konfigurationsstyrning
* Kravarbete och systemdesign
* Arbete i operativsystemet Solaris
I din roll kommer du att tillhöra en sektion med fantastiska och mycket kompetenta medarbetare som är hjälpsamma och bryr sig om varandra.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9732141