Systemtekniker till Växjö Kommun!
Vill du arbeta med drift och infrastruktur i en komplex och samhällsviktig IT-miljö? Växjö kommun söker en systemtekniker som vill bidra till hög tillgänglighet, säkerhet och effektivitet i vår moderna Microsoft-baserade plattform. Här får du möjlighet att utvecklas i en storskalig miljö med fokus på innovation och förbättringar.
Som systemtekniker på Växjö kommuns IT- och digitaliseringsavdelning ingår du i enheten Drift och Systemteknik, där du tillsammans med kollegor ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av kommunens infrastruktur. Gruppen arbetar med bland annat infrastruktur, IT-säkerhet, klienthantering och verksamhetssystem som utgör centrala funktioner för kommunens verksamheter.
I denna roll ges du möjlighet att arbeta med tekniska plattformar som säkerställer att kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Fokus ligger på infrastruktur och grundläggande plattformstjänster, där du får ett brett och varierat uppdrag i en dynamisk och utmanande miljö. Du bidrar aktivt till att säkerställa hög driftsäkerhet, stabilitet och effektivitet, samtidigt som du utvecklas i takt med att vår IT-miljö moderniseras och växer.
I rollen ingår bland annat att:
* Ansvara för drift, underhåll och vidareutveckling av vår Microsoft-baserade servermiljö
* Arbeta proaktivt för att säkerställa tillgänglighet, säkerhet och effektivitet
* Delta i utveckling och förbättring av processer, arbetssätt och tekniska lösningar
* Samverka nära med arkitekter, tjänsteansvariga, utvecklare och supportorganisationen
Om dig
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
* Relevant eftergymnasial utbildning inom IT/Datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
* Flera års erfarenhet av systemteknik och drift i komplexa och större IT-miljöer
* Djup teknisk kompetens inom Windows Server, virtualisering, backup, nätverk, IIS och databaser
* Erfarenhet av Microsofts molntjänster, exempelvis Azure och M365
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av automatisering i storskaliga miljöer
* Specialiserad kompetens och/eller certifieringar inom något av rollens teknikområden
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Växjö kommun
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Hos oss på Växjö kommun värdesätter vi mångfald och välkomnar sökande från alla delar av samhället. Här får du en arbetsplats som speglar samhället och där din kompetens och personlighet gör skillnad.
Välkommen till oss på Växjö kommun!
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis, som har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom IT. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jenny Flygare på telefon 070-255 71 43 eller via e-post jenny.flygare@se.experis.com
Din ansöker via www.experis.se.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. Vi jobbar med löpande urval så ansök redan idag.
Vi ser fram emot din ansökan!
